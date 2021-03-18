كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 04:44 مساءً - احتفلت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد بذكرى زواجها الأولى بشكل رائع، حيث أهدى لها زوجها عبداللطيف أحمد عبداللطيف العديد من الهدايا الفخمة والقيّمة.

فوز الفهد تحتفل بذكرى زواجها وحملها بمعطف من فندي Fendi وهدايا من دار غراف Graff- الصورة من انستغرام



وأقام الزوجان حفلاً كبيراً، وسط باقات الورود الملونة، وهو الحفل الذي أعلنت خلاله فوز الفهد بحملها في طفلهما الأول.

وظهرت فوز الفهد في حفل ذكرى زواجها، بإطلالة جذابة وفخمة، حيث اعتمدت معطفاً طويلاً باللون الأبيض من ماركة فندي Fendi، ، مُصمماً من بأكمام واسعة وطويلة، مع أزرار أمامية باللون الأبيض، إضافة إلى ياقة طويلة وعريضة.

وحصلت فوز الفهد خلال الحفل، على العديد من الهدايا الفخمة والثمينة من زوجها عبد اللطيف أحمد، كهدية ذكرى زواجهما الأول، وهي الهدايا التي تستعرضها لكِ "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم.

شاهدي احتفال فوز الفهد بذكرى زواجها الأولى والهدايا الفخمة التي أهداها إياها زوجها

ساعة Classic Butterfly من الألماس من ماركة غراف Graff

ساعة غراف Graff التي أهداها زوج فوز الفهد لها في ذكرى زواجهما



تتميز هذه الساعة من دار غراف Graff الراقية بتصميمها الفخم والأنيق، حيث صُممت من علبة دائرية من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس الأبيض، وهي مستوحاة من التناسق الرقيق للفراشة، فيما جاء تصميم الساعة بمينا على شكل فراشات من الألماس تبدو وكأنها تطفو على قاعدة المينا المُصممة من الزمرد، أما السوار فجاء بتصميم أخضر أنيق من جلد التمساح.

ويبلغ وزن الألماس المُستخدم في تصميم ساعة Classic Butterfly حوالي 7.70 قيراطًا، إضافة إلى 2.30 قيراطًا من الزمرد.

ويصل سعر هذه الساعة الفخمة التي حصلت عليها فوز الفهد كهدية من زوجها في ذكرى زواجها، 125 ألف دولاراً.

خاتم من الألماس الأصفر النادر من Graff

خاتم غراف Graff الذي أهداه زوج فوز الفهد لها في ذكرى زواجهما مرصع بالماس الأصفر-الصورة من انستغرام



لم تكن الساعة الثمينة هي الهدية الوحيدة التي حصلت عليها فوز الفهد في ذكرى زواجها، إذ قرر زوجها أن يقدم لها خاتم زواج جديد، وكأنه يُجدد عهودهما معاً لأعوام قادمة مليئة بالحب والسعادة.

وأهدى عبد اللطيف أحمد، لفوز الفهد خاتم فخم من الألماس الأصفر، من ماركة غراف Graff، وهو خاتم مُصمم من ماسة صفراء مُربعة، محاطة بهالة من الألماس الأبيض.

ويتم تشكيل كل ماسة صفراء في ماركة غراف Graff من قبل الحرفيين المحترفين، خاصة وأنها من أنواع الألماس النادرة، لذلك تحتاج إلى طريقة خاصة في التصميم والتقطيع، لإبراز جمالها الفريد وتعزيز لونها اللامع والنقي.

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