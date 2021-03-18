ما هي المدة التي سيظل لقاح كورونا فعالاً فيها بعد تلقيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد الوصول إلى لقاحات كورونا بمثابة بصيص أمل للعالم الذي يعاني من الوباء القاتم الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص وترك الكثيرين يتعاملون مع مضاعفات رهيبة، بما في ذلك COVID الطويل، وفي حين أن الهدف من اللقاحات هو تلقي أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الوقت الحالي، إلا أن هناك أيضًا العديد من الأسئلة التي تلوح في الأفق والتي لا تزال دون إجابة.

هل سيأخذنا لقاح واحد إلى حياة خالية من COVID؟ إلى متى ستستمر المناعة؟ أم هل سنحتاج إلى الحصول على لقاحات سنوية مثل الكثير من اللقاحات الأخرى؟، كلها أسئلة تدور حول اللقاحات، حاول موقع timesofindia الإجابة علبها من خلال بعض الخبراء.

قد يستمر كورونا في العيش معنا

نظرًا لأن العديد من أجزاء العالم تتأرجح من اكتشاف سلالات جديدة وطفرات فيروسات التاجية، فمن المستبعد جدًا أن نتوقع اختفاء الفيروس تمامًا قريبًا، يعتقد بعض علماء الأوبئة أيضًا أن فيروس كورونا، المسؤول عن إحداث الفوض ، سيستمر في الانتشار في العالم مثل البكتيريا والفيروسات الأخرى، وفي جميع الاحتمالات يصبح عدوى مثل الأنفلونزا أو الأنفلونزا. إذن ، هل نحصل حقًا على مناعة دائمة مع لقاح كروونا؟

ما هي مدة استمرار لقاحات كورونا ومقدار المناعة التي يمكن الحصول عليها؟

تعمل لقاحات كورونا على تعزيز الاستجابة المناعية للجسم ضد العامل الممرض عن طريق إنتاج أجسام مضادة تتعرف على العدوى وتتجنبها في المستقبل.

ومع ذلك، نظرًا لأنه فيروس جديد ولقاح أحدث نسبيًا، فلا توجد بيانات حقيقية تشير إلى مدى حماية الشخص حقًا بعد التطعيم.

ووفقًا للدكتور سوسيل بيندرو - رئيس قسم أمراض الرئة التداخلية بمستشفى ومركز أبحاث جاسلوك مومباي، فإن الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح، أو المناعة الاصطناعية دائمًا ما تكون أقل من المناعة الطبيعية.

وأضاف: "في ما لاحظناه حتى الآن، يصاب الناس بكورونا لملاحظة أن الأجسام المضادة الطبيعية المعادلة تتلاشى في مدة أقصاها 6-7 أشهر، وبالنسبة لبعض المصابين بأمراض مصاحبة خطيرة، يمكن أن يزول بشكل أسرع"، منوهًا إلى أنه يجب أن يتذكر الناس أنه حتى المناعة الاصطناعية، في هذا الوقت، ستستمر لفترة مماثلة نسبيًا، ولا يمكن التوقع بأن تعمل اللقاحات مثل السحر.

ويرى الدكتور بهاريش ديديا- استشاري الرعاية الحرجة، أن اللقاحات بينما تظل واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في الوقت الحالي، قد لا تكون فعالة كما نعتقد، وذلك بالنظر إلى طريقة الطفرات، التي تجعلنا نحتاج إلى حقن معززة أو الخضوع لاختبارات منتظمة للأجسام المضادة لتأكيد مدى قوة المناعة.

هل ستتطلب جرعات سنوية أو جرعات معززة؟

إذا كان اللقاح يعمل مثل اللقاحات الفيروسية الأخرى، والتي تخضع لتحديث منتظم وجرعات معززة، فسيحتاج الأشخاص إلى جرعات إضافية أو سنوية كل عام، أما إذا استمرت الطفرات الجديدة في الظهور، فقد تكون هناك حاجة إلى لقطات منتظمة أو لقطات إضافية.

وتعمل شركات مثل فايزر بايونيك أيضًا على اختبار كفاءة جرعة معززة، والتي قد تساعد في إبطال المخاطر المرتبطة بالسلالات الجديدة، كما حصل جونسون وجونسون أيضًا مؤخرًا على موافقة للحصول على حقنة تستخدم مرة واحدة والتي قد تكون فعالة ضد غالبية السلالات.

هل يمكن أن تساعد الجرعات المعززة في تحسين السلامة؟

بعض الأشخاص أو أولئك الذين يواجهون مخاطر عالية للإصابة بالعدوى، أو أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة قد يحتاجون إلى استخدام جرعات معززة أكثر، "كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا يعانون من أمراض مصاحبة، والأطفال معرضون لنقاط الضعف والخطورة، وبالتالي، قد يحتاجون إلى فحوصات منتظمة ونصحهم بتكرار الحقن لحماية أنفسهم.، وفقا لما ذكر للدكتور سوسيل بيندرو.



واستبعد أن تكون هناك حاجة إلى جرعات لقاح إضافية إلا إذا كان الفيروس يشكل تهديدًا للأشخاص الذين تم تطعيمهم، ومن ثم، فمن الممكن الآن أن يصبح التطعيم ضد كورونا أمرًا روتينيًا.