بعد تحقيق استمر لأشهر.. هذا المكان هو مصدر انتشار فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد تحقيق استمر لأشهر، وجدت منظمة الصحة العالمية أن مزارع الحياة البرية في الصين هي مصدر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما ستعلن عنه في تقريرها النهائي خلال الأسابيع القادمة، بحسب ما ذكر موقع livescience.

ويوجد العديد من مزارع الحياة البرية في مقاطعة يونان بجنوب الصين أو حولها، والتي توفر الحيوانات للباعة في سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة في ووهان، حيث تم اكتشاف حالات مبكرة من فيروس كورونا العام الماضي، وفقًا لما قاله بيتر دازاك- عالم بيئة الأمراض، كما قال فريق منظمة الصحة العالمية الذي سافر إلى الصين أنه قد تكون بعض هذه الحيوانات البرية مصابة بالفيروس المسبب لكورونا من الخفافيش في المنطقة.

في يناير سافر فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في كيفية بدء الوباء القاتل، الذي أصاب الآن أكثر من 120 مليون شخص وقتل 2.6 مليون في جميع أنحاء العالم، وانتشرت سلسلة من نظريات المؤامرة حول أصل الفيروس، بما في ذلك أن الفيروس هرب من معمل ووهان.

كان الإجماع العام بين العلماء على أن الفيروس التاجي كان ينتشر في الخفافيش وينتقل إلى البشر، على الأرجح من خلال أنواع وسيطة، هذا بالضبط ما توصلت إليه تحقيقات منظمة الصحة العالمية بأنه من المحتمل أن ينتقل الفيروس من الخفافيش في جنوب الصين إلى الحيوانات في مزارع الحياة البرية، ثم إلى البشر.

تعد مزارع الحياة البرية جزءًا من مشروع كانت الحكومة الصينية تروج له منذ 20 عامًا لانتشال سكان الريف من الفقر وسد الفجوة بين الريف والحضر .

وقال بيتر دازاك: "إنهم يأخذون حيوانات غريبة، مثل الزباد، والشيهم، وآكل النمل الحرشفي، وكلاب الراكون وفئران الخيزران، ويقومون بتربيتها في الأسر"

وأضاف بأنه في فبراير 2020، أغلقت الصين تلك المزارع، على الأرجح لأن الحكومة الصينية اعتقدت أنها جزء من مسار الانتقال من الخفافيش إلى البشر، وأرسلت الحكومة تعليمات للمزارعين حول كيفية دفن الحيوانات أو قتلها أو حرقها بطريقة لا تؤدي إلى انتشار المرض .

ورجح دازاك أن السارس- CoV-2 وصل لأول مرة إلى الناس في جنوب الصين، ووجدت منظمة الصحة العالمية أيضًا دليلًا على أن مزارع الحياة البرية هذه كانت تزود البائعين في سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة.