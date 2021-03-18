عادات جمالية لطلة رائعة على طريقة المرأة الشرقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 02:47 مساءً - لطالما عُرفت المرأة الشرقية بجمالها وأناقتها الدائمة، خصوصاً أنها تعرف تماماً ما يليق بشخصيتها ويتناغم مع لون البشرة، إضافة الى أنها تولي بشرتها وشعرها عناية خاصة، ما يفسر إشراقة بشرتها وتوهجها الطبيعي، وجمال شعرها وحيويته ولمعانه.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة عادات جمالية تضمن لك طلة رائعة على الداوم، فطبقيها على طريقة المرأة الشرقية.



بشرة صحية



يُعرف عن المرأة الشرقية اهتمامها الكبير ببشرتها واتباع نصائح الجدات في الحصول على بشرة صحية. وأبرز هذه النصائح، استخدام العسل على البشرة بشكل دوري، سواء استعماله بمفرده أو خلطه مع مكونات طبيعية أخرى، كالكركم واللبن الزبادي، فهو يعمل على العناية بالبشرة وتنقيتها من البثور والشوائب ومنحها الإشراقة الدائمة.

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بشرة خالية من التجاعيد



تتمتع النساء الشرقيات في غالبيتهن، ببشرة وجه مشدودة وخالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة. وبالتأكيد هناك سر وراء ذلك، ألا وهو مواظبتهن على تدليك بشرتهن بزيت الأركان، ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل، وذلك لأن هذا الزيت معروف بخصائصه التي تحافظ على شباب البشرة وحمايتها من ضرر أشعة الشمس والعوامل الطبيعية الأخرى، إضافة الى أنه يمنح البشرة المرونة اللازمة لمقاومة الظهور المبكر لعلامات الشيخوخة المبكرة.

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شعر مغذى ولامع



لقد اعتادت المرأة الشرقية منذ القدم، على استخدام زيت الزيتون على شعرها، وهذا ما يفسر تمتعها بشعر مغذى وصحي على الدوام. فهذا الزيت يساعد في تغذية الشعر وتعزيز نموه وجعله ناعماً ولامعاً في آن. أما طريقة استخدامه فتتم بتدليك الشعر وفروة الرأس به وتركه على الشعر مدة ليلة كاملة. أو يتم عمل ماسك منه من خلال مزجه مع أوراق الريحان المفروم وتطبيقه على الشعر.

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عيون واسعة



العيون الواسعة والجذابة، إحدى أهم المميزات التي تتمتع بها المرأة الشرقية عموماً، والسر الذي يكمن وراء ذلك هو استخدامها الكحل العربي في رسمة العين. وإضافة الى دوره في جعل العينين أكبر وأوسع وأكثر جمالاً، فالكحل العربي يحميهما من الالتهابات والعدوى البكتيرية.

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مكياج سموكي



نظراً الى تمتّع المرأة الشرقية بجمال شرقي جذاب، وعيون عربية واسعة، فهي تميل غالباً الى المكياج السموكي، الذي يبرز جمال عينيها ويظهرهما أكبر حجماً. إضافة الى ذلك، فإن هذا النوع من المكياج عمليّ جداً، كونه يلائم ساعات النهار والليل على حد سواء، والمناسبات المختلفة، فهو يزيد من جمال طلتها وأنوثتها، ويسلط الضوء على عينيها. كذلك، تعرف المرأة الشرقية تماماً الألوان الملائمة للون عينيها، فالعيون البنية تليق بها مثلاً ألوان البني والبرونزي والأزرق الداكن... أما العيون الخضراء فتناسبها ألوان البني المحمر والأرجواني والنحاسي... والعيون الزرقاء تناسبها ألوان الرمادي والوردي والأخضر...

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