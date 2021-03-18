وصفة طبيعية لفك تشابك الشعر والحفاظ على صحته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 02:47 مساءً - المستحضرات الخاصة بالشعر والمتواجدة في الأسواق تشكّل مصدرًا هامًا للعناية بالشعر؛ لما تمنحه من قوة ولمعان وملمس ناعم. إلا أن جميعها لا تطفي؛ فالشعر يحتاج دومًا إلى الاهتمام والعناية به؛ لمنع تشابكه والحفاظ على نعومته وصحته. ولا تقتصر العناية بالشعر من خلال شراء مستحضرات العناية الخاصة به، إنما تتخطاها إلى روتين خاص يُواظب على تطبيقه عن طريق استخدام وصفات طبيعية تُعنى بحلّ جميع مشكلات الشعر، خصوصًا فك تشابك الشعر، وتمنحه الصحة والجمال. وفيما يأتي وصفة لفك تشابك الشعر وجعله مالسًا كالحرير.



وصفة لفك تشابك الشعر ومنحه ملمسًا ناعمًا

وصفة لفك تشابك الشعر

إذا كنت تعانين من مشكلة تشابك الشعر، وترغبين في الحصول على شعر ناعم كالحرير، ننصحك بتطبيق هذه الوصفة الطبيعية والفعّالة في فك تشابك الشعر من خلال تطبيق الخطوات الآتية:

المكونات:

كوب ماء مغلي.

٣ أكياس من الشاي الأسود

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقتان كبيرتان من القهوة السوداء.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو.

ملعقة كبيرة من العسل.

٣ ملاعق كبيرة من الزبادي أو المايونيز

عصير نصف حبة ليمون حامض.

٤ ملاعق كبيرة من السدر المطحون

وصفة طبيعية وآمنة لفك تشابك الشعر والحفاظ على صحته



طريقة التحضير:

ضعي الشاي في الماء المغلي واتركيه لبضع دقائق حتى يذوب تمامًا.

أضيفي الى الخليط القهوة السوداء والكاكاو، وحرّكي باستمرار حتى تذوب كل المكونات.

أضيفي القرنفل والسدر، وواصلي التحريك.

اسكبي جميع المكونات المتبقية (العسل والزبادي وعصير الليمون) تدريجيًا الى الخليط، واستمري في التحريك للحصول على خليط متجانس تمامً.

اتركي الخليط لمدة ساعة في درجة حرارة الغرفة.



طريقة الاستخدام:

طبّقي الخليط على شعرك من الجذور الى الأطراف، واتركيه لمدة ساعتين مع تغطية رأسك بقبعة الاستحمام أو كيس بلاستيك.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر جيدًا للتخلص من بقايا الخليط.

طبّقي الوصفة من مرة الى مرتين أسبوعيًا.

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فوائد هذه الوصفة للشعر المتشابك

وصفات طبيعية لمنع تشابك الشعر



تتميّز هذه الوصفة بفوائد عدّة للشعر، وأهمها فرده وفك تشابكه؛ إذ تعمل على إعادة البروتينات المفقودة من الشعرة لتستعيد مظهرها الصحي وتزيد من نعومته. إضافة الى:

منح الشعر ملمسًا ناعمًا كالحرير.

منع تساقط الشعر بشكل تدريجي.

الحفاظ على لونه ولمعانه.

تقوية الشعر.

ترميم الشعر وإعادة الحيوية له.

تغذية الشعر وعلاج بصيلاته الضعيفة.

تجديد خلايا المياه في الشعر ومنع تكسرّه.

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طرق منع تشابك الشعر

طرق منع تشابك الشعر

غسل الشعر

خلال قيامك بغسل شعرك قد ترتكبين بعض الأخطاء عن غير قصد. فبهدف تنظيفه مثلاً، قد تعمدين إلى زيادة كمية الشامبو المستعملة وفرك فروة الرأس بقوة للحصول على رغوة أكثر، اعتقاداً منك أن هذا يساعد على تنظيف الشعر جيدًا. على العكس تمامًا، فهذه العملية من شأنها أن تضعف جذور الشعر وتعقّده.

نصيحة مفيدة:

ضعي الشامبو في راحة كفّك وأضيفي فوقه القليل من الماء قبل أن توزّعيه على كامل الشعر. ثم، دلّكي فروة رأسك بلطف لمدّة دقيقة واحدة. فالهدف من هذه الخطوة هو إزالة الأوساخ والدهون المتراكمة دون إيذاء الشعر. وفي الختام، قومي بتشطيفه بالماء جيدًا دون فركه حتى تحميه من التجعيد.

يُنصح بعدم استخدام كميات كبيرة من الشامبو عند غسل الشعر

تسريح الشعر بالمشط

المشط هو الوسيلة الوحيدة التي تستطيعين من خلالها تسريح الشعر وتخليصه من العقد الموجودة بداخله. ولكن رغم ذلك، عليك التنبّه إلى أن الشعر مهما كان صلباً وقوياً فهو لن يستطيع الصمود أمام ضربة المشط القوية، لا سيما حين يكون رطبًا.

نصيحة مفيدة:

إختاري مشطًا ذا أسنان عريضة، ومن المستحسن أن يكون مصنوعًا من البلاستك كي تتمكّني من غسله بالماء.

إبدئي بتمشيط شعرك بإزالة العقد الموجودة على أطرافه أولاً، ثم اتّجهي صعودًا نحو الجذور، فبهذه الطريقة يصبح عمل المشط أسهل وأصحّ.

تسريح الشعر بالفرشاة

تسريح الشعر بواسطة الفرشاة هو عبارة عن تنظيفه من الغبار المتراكم عليه، ومن رواسب وبقايا الأدوات المسرّحة التي تسدّ مسام جلدة الرأس، وهو خطوة ضرورية وأساسية.

نصيحة مفيدة:

عند المساء وقبل الخلود إلى النوم، مرّري الفرشاة على شعرك من أعلى الرأس باتجاه الأسفل.

تجفيف الشعر

الحرارة المرتفعة هي العدو الأول للشعر. لذا، فإن استعمال مجفّف الشعر الكهربائي يؤدّي إلى إفقاد الشعر ملمسه الناعم وإصابته بالتقصّف.

نصيحة مفيدة:

دعي شعرك يجفّ بواسطة الهواء الطبيعي، هذه هي الطريقة الأصحّ والأسلم. أما إذا كنت على عجلة من أمرك، فبإمكانك استخدام المجفّف الكهربائي، شرط أن تكون حرارته متوسطة وأن تضعيه على مسافة سنتيمترين من الشعر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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