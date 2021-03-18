صيحات جمالية عصرية وجريئة من نيفين ماضي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 02:47 مساءً - تشارك الفنانة السورية، نيفين ماضي، الكثير من جلسات التصوير لمتابعيها عبر حسابها على انستغرام بإطلالات جمالية تتسم بالجرأة والعصرية؛ حيث تفاجئهم في كل مرة بلوك مميز بفكرة جديدة، ومن وحي أبرز إطلالاتها نرصد لكُنَّ عدة خيارات.



الكعكة المزدوجة مع المكياج الملون

الكعكة المزدوجة مع المكياج الملون (الصورة من انستغرام )



في لوك عفوي بأسلوب طفولي، اعتمدت نيفين ماضي على تسريحة الكعكة المزدوجة بأسلوب الكيرلي الأحمر مع الغرة السوداء الأمامية لمنحها إطلالة مميزة وجذابة، وعن المكياج فقد استخدمت اللون النحاسي في الجفن المتحرك وأسفل العينين مع اللون الأبيض والأزرق في مدمع العين والبني في أعلاها، ووسعت عينيها بالكحل الداخلي الأبيض مع الرموش الاصطناعية التي أبرزت عينيها بطريقة احترافية، وطبقت صيحة النمش مع البلاشر البني وطلاء الشفاه اللامع باللون الفوشيا.

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الشعر الرمادي مع العيون الغرافيكية

الشعر الرمادي مع العيون الغرافيكية (الصورة من انستغرام)



بإطلالة صيفية ظهرت نيفين ماضي بالشعر القصير الرمادي بتسريحة الكيرلي المناسبة لتقاسيم وجهها الناعمة، وأكملت إطلالتها بصيحة المكياج الملون مع رسمة العيون الغرافيكية؛ حيث استخدمت ظلال العينين الأزرق مع الجليتر اللامع، وطبقت رسمة الأيلانير الغرافيكي عند خارج إطار العين بأسلوب ناعم مع الكحل النيود داخل الجفن؛ ليمنح عينيها الوسع اللافت، وختمت اللوك بأحمر الشفاه الفوشيا.



المكياج الزهري مع الكعكة المرتفعة

المكياج الزهري مع الكعكة المرتفعة (الصورة من انستغرام)



في لوك مرح وأنثوي أطلت نيفين ماضي بمكياج العينين الزهري ذي الجليتر اللامع على الأطراف مع رسمة الكحل الأسود والرموش الاصطناعية، وحددت ملامحها بتقنية الكنتور مع البلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري، وسرحت شعرها بأسلوب الكعكة المرتفعة مع الخيوط اللامعة بالألوان العصرية لخيار لافت.



نيفين ماضي بإطلالة جمالية باللون الذهبي

اطلالة جمالية باللون الذهبي (الصورة من انستغرام)



من المعروف أن اللون الذهبي من الألوان اللافتة والمميزة في مختلف المناسبات، ولأسلوب عصري وجريء طبَّقت نيفين ماضي مكياج العيون الذهبي في الجفن المتحرك، وفي أسفل العين مع رسمة الأيلانير الغرافيكي عند خارج إطار العين، ووضعت اللون البني والأبيض أسفل الحواجب، وأكملت اللوك بطلاء الشفاه والبلاشر باللون الأحمر للمسة قوية وجذابة مع تسريحة الويفي للشعر، والذي أكملته باكسسوار ذهبي ضخم للشعر.

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