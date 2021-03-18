فتاة تصور جريمة تحرش بها في الإسكندرية: «محدش يقول مريض نفسي» (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد أيام قليلة من واقعة التحرش بطفلة المعادي ومتحرش عربات المترو، خصت فتاة من محافظة الإسكندرية موقع «هن» بنشر مقطع فيديو قصير يوثق قيام أحد الرجال بممارسة فعل غير أخلاقي أمامها في وضح النهار، داخل إحدى المناطق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

يظهر الفيديو الذي صورته «ميرنا»، وهي فتاة عشرينية من محافظة الإسكندرية، شخصا يرتدي معطفًا ويحدق إليها هي وصديقتها ويمارس ذلك الفعل أمامهما بنفس الطريقة التي ظهرت خلال فيديوهات التحرش خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها واقعة طبيب الشرقية داخل ميكروباص.

وأوضحت الفتاة لـ«هن» أنها فوجئت بأحد الرجال يجلس في مكان بمفرده بعيدًا، وعندما جلست هي وصديقتها بالجهة المقابلة تحرك ليقترب منهما في تمام الساعة الخامسة مساء بإحدى المناطق السكنية بالإسكندرية، وهو ينظر ويحدق إليهما بشكل غير لائق، ثم قررت تصويره، في منطقة مساكن الضباط بالإسكندرية من خلال هاتفها الشخصي مطالبة بفضحه.

ميرنا: يجب التوقف عن وصف المتحرشين بالمرضى النفسيين

وطالبت الفتاة العشرينية بمعاقبة المتحرشين، خاصة بعد الوقائع المتكررة في الفترة الأخيرة مع عدم وصفهم بالمرضى النفسيين، فذلك الأمر يخفف من عقوبة المتحرش وحتى لا نرى مثل هذه المشاهد مرة أخرى في مجتمعنا الذي يشهد الكثير من حالات التحرش في المواصلات والأماكن العامة.

ليست الأولى بهذه الطريقة

جدير بالذكر، أن حالة تحرش مماثلة حدثت خلال الفترة الماضية، كان بطلها طبيب في محافظة الشرقية، حيث تلقى اللواء ابراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارا بالواقعة، بعدما تقدمت فتاة بالغة من العمر 19 عاما، بمعاونة سائق وعدد من المارة ببلاغ ضد الطبيب، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الزقازيق إلى مكان الواقعة واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنه ارتكب فعلا غير أخلاقي أثناء استقلال الميكروباص ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.