«عملت عملية تجميل ومبتحبش اسم باربي».. 16 معلومة عن هنا الزاهد بعد إصابتها بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انضمت الفنانة هنا الزاهد، لقائمة الفنانين والمشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، إذ أجرت خلال الساعات الماضية مسحتين، جاءت نتيجتهما إيجابية.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن الفنانة هنا الزاهد، خلال السطور التالية.

- هنا الزاهد، من مواليد 5 يناير عام 1994.

- ظهرت للمرة الأولى على الشاشة الكبيرة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي، وكانت مع الفنان الراحل طلعت زكريا.

- شاركت بعد ذلك في مسلسل يوميات ونيس، لعام 2009، وأدت من خلاله دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

- شاركت في مسلسل فرق توقيت في 2014، مع الفنان تامر حسني

- برز نجمها بعدها، حيث شاركت في الكثير من الأعمال أبرزها مسلسل مأمون وشركاه، مع الفنان عادل إمام.

- قدمت برنامج تلفزيوني باسم هزر فزر.

لقائها بالفنان أحمد فهمي

تزوجت الفنان أحمد فهمي في حفل أسطوري، في شهر سبتمبر من العام الماضي، وكان في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

التقت الفنان أحمد فهمي بالمصادفة للمرة الأولى خلال العرض الخاص لفيلم حرب كرموز، ومن ثم قابلته مرة أخرى في أحد المطاعم لتتوطد علاقتهما في فترة قصيرة لم تتجاوز الـ30 يومًا، وفي حفل عائلي اقتصر على المقربين، جرت خطبة الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي، وكان ذلك في شهر أغسطس لعام 2018.

خست علشان فستان الفرح

أنقصت هنا الزاهد الكثير من وزنها، الأمر الذي فسرته في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، قائلة: «كنت عايزة أخس عشان يظهر وسطي صغير في فستان الفرح، بس تخنت دلوقتي عن أيام الفرح».

إطلالتان مختلفتان وحفل زفاف أسطوري

وصف حفل زفافها بالأسطوري حيث ظهرت بإطلالتين مختلفتين، أولهما بفستان من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، وكان فستانا أبيض طويل، تميز بأنه أوف شولدرز، ويحمل نقوشا لامعة، وخلال منتصف الحفل، ظهرت بإطلالة أخرى تمثلت في فستان ضيق وطويل، ويحمل نقوش 3 دي.

- ترى هنا أن المرأة أكثر نكدية من الرجل، وعبرت عن ذلك خلال استضافتها ببرنامج «أنا وبنتي»، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما: «لو حطينا نسبة بين النكد فهنلاقي إن الستات نكديين بنسبة 70%، على عكس الرجالة اللي 30% بس.

- شاركت مع زوجها الفنان أحمد فهمي في مسلسل «الواد سيد الشحات»، الذي عرض في رمضان الماضي 2019.

- شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جديدة لها من أحدث ظهور، والتي أثارت الجدل بين متابعيها والكثير من التساؤلات، ظهرت خلال الصورة بفستان فضفاض وبطن منتفخة، وكأنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، دون أن تضع تعليقا على الصورة، ليعلق زوجها الفنان أحمد فهمي، بتهنئتها قائلًا: «مبروك».

هنا الزاهد: عملت عملية في مناخيري ومبحبش يتقالي باربي

- وكانت كشفت هنا الزاهد، عن إجرائها عملية تجميل واحدة في حياتها، مؤكدة أنها لا تود أن تجري أي عمليات أخرى لتغيير أي شيء في ملامحها، خلال تصريحات لـ«الإمارات نيوز»: «هي واحدة بس في مناخيري، وظبطت معايا عادي، مش عاوزة أغير حاجة فيا خالص».

وعن تشبيها بالعروسة «باربي»، قالت هنا: «هما اللي طلعوا كده وبتبسطني، لكن مبحبش يتقال باربي، لأنها في الآخر عروسة مفيهاش روح، وأنا مبحبش الإنسان اللي مفيهوش روح، وأي حد يتمنى يبقى شبه باربي، لكن بحب الروح أكتر بكتير».

- قالت عنها والدتها، دومًا ما تتعرض هنا لإصابات، مؤكدة: «على طول بتتصاب، ودايمًا بشغلها قرآن، وهي كمان بتشغل وربنا هو الحارس».