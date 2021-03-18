إنقاص الوزن في أسبوع.. إليك 6 طرق لتحقيق ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد محاولات فقدان الوزن ليست بالأمر السهل، خاصة مع التدريبات الرياضية وتقليل الوجبات أو التغيير في أسلوب الحياة، الأمر الذي يجعل الكثيرون يملون سريعًا ويتوقفون عن استكمال الوصول إلى الهدف.

وحول إمكانية إنقاص الوزن خلال فترة قصيرة قدم موقع health.kompas، بعض الطرق التي يمكن من خلالها انقاص الوزن في 7 أيام فقط.

1-كميات أقل من الكربوهيدرات والمزيد من البروتينات الخالية من الدهون

يمكنك أن تفقد بضعة كيلوجرامات من الوزن باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات في غضون أيام قليلة، ف أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات هو وسيلة فعالة لفقدان الوزن وتحسين الصحة، فيمكن أن يؤدي تقليل تناول الكربوهيدرات على المدى القصير أيضًا إلى تقليل وزن الماء وتقليل انتفاخ البطن.

ويعد هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات غالبًا ما يرون اختلافًا في الميزان في صباح اليوم التالي بعد بدء النظام الغذائي، من ناحية أخرى، فإن التأكد من تناول الكثير من البروتين يمكن أن يساعد في تقليل الشهية وكذلك زيادة التمثيل الغذائي.

وينصح بالتخلص من الكربوهيدرات والسكر من خلال استبدل مصادر الطعام التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية بالخضروات منخفضة الكربوهيدرات وزد من تناول البيض واللحوم الخالية من الدهون والأسماك.

2-تناول الأطعمة الكاملة

من الجيد تناول الأطعمة الكاملة (الأطعمة الكاملة)، الغذاء الكامل عبارة عن طعام مشتق من مكونات غذائية طبيعية تحتوي على جميع الأجزاء الصالحة للأكل ولا تعاني من إزالة أو تقليل الجزء الصالح للأكل، الفول السوداني والفاصوليا الخضراء والفاصوليا وغيرها من المكسرات هي أمثلة على الأطعمة الكاملة، وتميل هذه الأطعمة إلى الشعور بالشبع وتجعل من السهل تناول سعرات حرارية أقل دون الشعور بالجوع الشديد.

خلال الأسبوع، يجب أن تهدف إلى تناول الأطعمة الكاملة المكونة من عنصر واحد، بدلًا من ذلك، يجب أن تتجنب معظم الأطعمة المصنعة.

3-الحد من تناول السعرات الحرارية

ربما يكون الحد من تناول السعرات الحرارية هو العامل الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، إذا كنت تأكل سعرات حرارية أكثر مما تتناوله، فلن تفقد الدهون، وفيما يلي بعض النصائح البسيطة لتقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها عندما تريد إنقاص الوزن:

4-قم بوزن وتسجيل الأطعمة التي تتناولها

-استخدم عداد السعرات الحرارية لتتبع عدد السعرات الحرارية والعناصر الغذائية التي تتناولها.

-قلل من جميع الوجبات الخفيفة ولا تأكل شيئًا بعد ساعات الوجبة.

-أسبوعًا اختر البروتين قليل الدسم، مثل الدجاج والأسماك.

-تجنب شرب مصادر السعرات الحرارية، مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة الحلوة وما إلى ذلك.

-بدلاً من ذلك، اختر الماء، مشروبات خالية من السعرات الحرارية، شاي أو قهوة بدون سكر.

5- تمرن على رفع الأثقال

جرب التمارين عالية الكثافة، فالتمرين هو أحد أفضل الطرق لحرق الدهون وتحسين المظهر، ويُعتقد أن تدريبات المقاومة، مثل رفع الأثقال، تسبب نفس القدر من فقدان الوزن مثل التمارين الهوائية المنتظمة، كما أنه يساعد على اكتساب كتلة العضلات وقوتها أو الحفاظ عليها.

ويعد تدريب مقاومة الجسم بالكامل أيضًا طريقة رائعة لخفض مخزون الجسم من الكربوهيدرات ووزن الماء، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل حاد، ويمكن أن يؤدي رفع الأثقال أيضًا إلى حماية التمثيل الغذائي ومستويات الهرمونات، والتي غالبًا ما تنخفض أثناء النظام الغذائي.

وتظهر الأبحاث أن 5-10 دقائق من التمارين عالية الكثافة يمكن أن تؤدي إلى نفس الفوائد الصحية أو أكبر وفقدان الوزن مثل خمسة أضعاف كمية التمارين المنتظمة.

6. أداء الصيام المتقطع

يعد الصيام المتقطع طريقة لتناول الطعام تتضمن صيامًا منتظمًا قصير المدى، يجبرك هذا على تقليل تناول السعرات الحرارية، لأنك تقلل من تناول الطعام في وقت قصير.

وهناك طرق مختلفة للصيام المتقطع، مثل طريقة 16/8 التي تستثني وجبة الإفطار كل يوم ويمكن تناولها لمدة 8 ساعات، على سبيل المثال، من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً، إذا جمعت بين الصيام والتمارين الرياضية، فقد يكون من الأفضل أن تصوم في وقت مختلف عن الوقت الذي تمارس فيه الرياضة.