ابنة عمرو دياب تحتفل بعيد ميلاد دينا الشربيني «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من إنفصال الهضبة عمرو دياب، عن الفنانة دينا الشربيني، خلال الأشهر الماضية، إلا أن نور، ابنة الفنان عمرو دياب، وشيرين رضا، احتفلت بعيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، على طريقتها الخاصة.

وشاركت «نور» ابنة الهضبة، بصورة للفنانة من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري» على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مرفقة بها أغنية لعيد الميلاد، ومدونة: «كل سنة وانتي طيبة يا دندونة وعقبال مليون سنة».

وعلى الفور، قامت الفنانة دينا الشربيني، بإعادة مشاركة القصة، عبر حسابها الشخصي على «الإنستجرام» مُرفقة معها عدة «قلوب».

ابنة عمرو دياب تثير الجدل حول علاقة والدها بـ دينا الشربيني

وكانت ابنة الهضبة، أثارت الجدل عقب انفصال أبيها عن الأخيرة، حيث أكدت حبها لدينا الشربيني، عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتلقت «نور» سؤالا «هل تحبي دينا الشربيني»، لترد باللغة الإنجلزية: «بالطبع أحبها بشدة، هي طيبة وجميلة ورائعة».

من هى نور عمرو دياب؟

1- الابنة الوحيدة للفنانة شيرين رضا، من النجم عمرو دياب.

2- لديها 3 أخوات أصغر منها سنا من زينة عاشور، الزوجة الثانية لعمرو دياب، وهم: كنزي وجنا وعبد الله.

3- درست نور عمرو دياب مجموعة مختلفة من التخصصات، من بينها البيولوجي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تحضير ماجستير في التسويق، بالإضافة إلى دراسة إدارة أعمال ولغة الإشارة.

4- في عام 1996، أهدى لها النجم عمرو دياب أغنية «نور العين»، متغزلا بها.

5- خلال لقاء الفنانة شيرين رضا في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، تحدثت عن جوانب من حياة ابنتها، قائلة: «بنتي هي حياتي، ولما خلفت نور اعتزلت التمثيل فترة طويلة علشان أتفرغ لها، ولما دخلت المدرسة رجعت تاني».

6- أطلقت حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام في 2016، ويتابعها ما يزيد على 150 ألف متابع من مختلف دول العالم.

7- تعد دينا الشربيني من أصدقائها المقربين، وتدعمها باستمرار على منصات التواصل الاجتماعي.

8- تعرضت لحملة واسعة من التنمر عقب نشرها صورتها بالنمش على وجهها، ليعقبها حملة إلكترونية لدعمها.