توفي والدها بكورونا وبكت لرحيل رجاء الجداوي.. 10 معلومات عن الإعلامية لبنى عسل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجعة كبيرة تعرضت لها الإعلامية لبنى عسل، بعد وفاة والدها المستشار عبدالفتاح عسل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في أحد مستشفيات محافظة الشرقية، إذ تغيبت عن تقديم حلقة أمس، من برنامج «الحياة اليوم»، لانشغالها مع والدها بعد تأخر حالته الصحية.

تصدر اسم الإعلامية لبنى عسل، محركات البحث المختلفة، عقب إعلان وفاة والدها متأثرًا بكورونا، ويُقدم هُن لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

- لبنى عسل ولدت بقرية غزالة الخيس مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية.

- مذيعة تليفزيونية مصرية تقدم برامج على قناة الحياة المصرية.

-بدأت العمل الإعلامي بتلفزيون القناة الرابعة المحلية وهي خاصة بمدن القناة، وقدمت بها برامج عديدة.

- لم تكن بدايتها لافتة للنظر، حيث عملت من قبل في برامج لم تحقق نجاحا كبيرا سواء على قناة «المحور»، أو على القناة الرابعة المحلية.

- فاجأت الجميع من خلال عملها في برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على قناة «الحياة»، والذي كانت تقدمه بالاشتراك مع المذيع شريف عامر والآن تقدمه منفردة بعد أن غادر المذيع شريف عامر إلى قناة إم بي سي مصر.

تغزل الفنان سيد بدرية بها على الهواء: لهطة قشطة

- تغزل بها الفنان سيد بدرية، على الهواء اثناء استضافتها له ببرنامج «الحياة اليوم»، إذ قال: «أول ما شوفت صورتك انتي شبه فاطمة رشدي والمفروض تمثلي، اسمك عسل بس انتي لهطة قشطة».

لم تتكمن الإعلامية من التماسك أمام غزله، ليتدخل الإعلامي شريف عامر، قائلا: «خلينا في موضوعنا بقى».

وفي 14 يناير، من عام 2020، تعرضت لبنى عسل لموقف محرج على الهواء، إذ سقط الكرسي التي كانت تجلس عليه فجأة، وقالت الإعلامية في برنامجها المذاع على فضائية الحياة: «من ليبيا لسد النهضة، وطبعا موضوع....... أنا أسفة».

وفي 24 يوليو لعام 2020، تعرضت لبنى عسل، لموقف محرج على الهواء، وذلك عندما استضافت الفنان إبراهيم السمان، مقدم برنامج «كريزي تاكسي»، الذي كان يعرض على قناة الحياة خلال شهر رمضان.

وبدأت باللعب مع القرد، وبعد فترة من الوقت، انفعل القرد وهاجمها، وكاد أن يتسبب في إصابتها، وعلى الفور صرخت لبنى عسل وتركت الاستوديو، وخرج المخرج بفاصل اضطراري، بعد أن غادرت لبنى الاستوديو وهى تجري.

بكت لوفاة رجاء الجداوي على الهواء

- بكت على الهواء، متأثرة بكلمات الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إحدى المؤتمرات السابقة، قائلة: «فقدنا فنانة عظيمة، وراقية، شيك، وتحسها حد من أهل بيتك، وفاة رجاء الجداوي أحزن كل المصريين، حيث شعروا بالصدمة عند إعلان وفاتها، بنشكرك إنك خلتينا نحبك كده، وكنتي قريبة مننا كلنا».

وفاة والد لبنى عسل

وكتب أحد أقارب عائلة الإعلامية لبنى عسل، على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبدالفتاح عسل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبدالفتاح عسل، الدفنة بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة».