احذر تناول الفول بالبيض على الفطار: «وجع لا يحتمل.. وهيطلعلك كرش»

القاهرة - سمر حسين - صحة

«الإفطار» هي الوجبة الأساسية التي يُبنى عليها اليوم، لذا من الأفضل اختيارها بعناية شديدة، كي تحتوي على العناصر الغذائية المناسبة، والتي يحتاجها الجسم بشكل كبير.

وعلى الرغم من أهمية تلك الوجبة، إلا أن البعض قد يفرط في تناول بعض الأطباق بعينها، ما يدفعه لمواجهة المشاكل الصحية فيما بعد.

احذر تناول الفول بالبيض على الفطار

ويعد صحن الفول بالبيض، من الأكلات الشعبية والشهيرة على وجبة الإفطار، والتي قد يُفرط فيها البعض بتناولها يوميًا، وهو الأمر الذي حذر منه، الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، لما تسببه تلك الوجبة من مشاكل في الامتصاص، والجهاز الهضمي والقولون.

وقال «صلاح الدين» خلال حديثه لـ «هن»: «الوجبة دي بقوليات، على بروتين، أولًا البقوليات لوحدها كارثة على القولون، والبروتين الكتير بيأثر فعلًا على الجهاز الهضمي على المدى البعيد».

متابعًا: «الفول بالبيض بيأثر جدًا على القولون وبيعمل انتفاخ، ووقتها بيظهرلك كرش حتى لو مش دايم، بس بيظهر».

وأضاف: «غير مشاكل الهضم، ومشاكل المضغ، بيعمل وجع لا يحتمل، خصوصًا عند الجنب الشمال كل ده وجع محدش يتحمله».

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى الطريقة الأنسب لتناول تلك الوجبة، وهي ضرب الفول في الخلاط، ونزعه من القشر، وتناول من 4 لـ 5 ملاعق، مع بيضة أو اثنين على حدة.

وأكد رامي صلاح الدين، أن اختيار كمية الخبز، لابد أن توافق الكمية المناسبة لوزنك وطولك مع النشاط المبذول في اليوم.

خطورة الباذنجان المقلي والشاي

وحذر استشاري التغذية العلاجية من خطورة تناول الأكلات التي تحتوي على الحديد، مع الشاي، مثل الفلفل والباذنجان المقلي، مع كوب الشاي، ناصحًا بشواءها: «بتعمل تلبك وانتفاخ».

كما حذر من الإفراط في التوابل، مثل الفلفل الأسود والكمون: «بتأثر على البكتيريا النافعة».