هل الكافيين ممنوع أثناء الحمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية أن الكافيين ليس ممنوعا أثناء فترتي الحمل والرضاعة، ولكن ينبغي تناوله باعتدال لتجنب التأثيرات السلبية على الطفل.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة الأسرة أن الجرعة اليومية المسموح بها من الكافيين ينبغي ألا تتجاوز 200 مللي جرام موزعة على مدار اليوم، وذلك وفقا لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء، ما يعادل فنجانين من قهوة الفلتر بحجم 200 مللي لتر لكل منهما، علما بأن الفنجان الواحد من قهوة الفلتر بحجم 200 مللي لتر يحتوي على كمية من الكافيين تبلغ نحو 90 مللي جرام.

ويحتوي كوب الاسبريسو بحجم 60 مللي لتر على كمية من الكافيين تبلغ نحو 80 مللي جرام، بينما يحتوي كوب الكابتشينو بحجم 150 مللي لتر على كمية من الكافيين تبلغ نحو 80 مللي جرام. أما كوب لاتيه ماكياتو بحجم 200 مللي لتر فيحتوي على كمية من الكافيين تبلغ نحو 80 مللي جرام.

وأشارت "بيبي & فاميليه" إلى أن نتائج بعض الدراسات الحديثة أظهرت أن الإفراط في تناول الكافيين له تأثير سلبي على نمو الطفل ووزنه؛ حيث يكون وزنه أقل من المعتاد. كما أن الكافيين يرفع خطر الإجهاض وولادة الطفل ميتا؛ نظرا لأنه يقلل من سريان الدم في المشيمة.

وينبغي الالتزام بالجرعة المسموح بها من الكافيين خلال فترة الرضاعة أيضا. ونظرا لأن الكافيين ينتقل عبر لبن الأم إلى الرضيع؛ لذا يُفضل تناول الكافيين بعد الرضاعة، وليس قبلها، وذلك تجنبا لإصابة الرضيع بالقلق والتوتر، وما يترتب عليهما من اضطرابات النوم.