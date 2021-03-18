ريهام سعيد تطل بالأبيض في أحدث جلسة تصوير.. ومتابع: «احلويتي أوي» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت الإعلامية ريهام سعيد، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي، أحمد أشكر، والتي شاركت عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي ظهرت خلالها بإطلالة هادئة وجذابة أبهرت متابعيها.

ظهرت الإعلامية خلال جلسة التصوير، بفستان أبيض طويل ذات أكمام، من تصميم «maison moe» وبشعر أصفر قصير ، خلال تواجدها في إحدى الشواطئ.

واعتمدت ريهام سعيد على الماكياج الهادئ الذي يتناسب مع إطلالتها بأنامل خبيرة الماكياج منى إسماعيل، فضلًا عن ارتداء الإكسسوارات الهادئة التي أضافت لإطلالتها.

وأرفقت الإعلامية تعليقًا على جلسة التصوير التي خضعت لها، قائلة: «مهما حصل لازم نكمل».

لقيت جلسة التصوير التي خضعت لها الإعلامية، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها: «الصور حلوة أوي، إيه الجمال دة، ريهام سعيد طلت بالأبيض، يا حلو صبح يا حلو طل، جميلة جميلة، يا بخت اللي تبقى معاه، قمر قمر، جميلة يا ريهام، أول مرة أشوف سيشن هادئ ويخطف القلب كدة، احلويتي خالص، اتغيرتي وبقيتي أجمل».

تشبيه ريهام سعيد بوفاء الكيلاني:ليا الشرف

وسبق أن شاركت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها وشبهها الجمهور بالإعلامية وفاء الكيلاني، والتي علقت على التشابه قائلةً، «أبقى محظوظة، وليا الشرف إني أكون في نص جمالها، بس قعدت كتير أفكر وجه المقارنة جه منين معرفتش.. مفيش أي وجه شبه، ولا في الملامح والميك أب، ولا ستايل اللبس».

وتابعت الإعلامية، قائلةً، «أكيد مش كل اللي قص شعره هايبقى شبهها، خصوصًا إن شعرها طويل دلوقتي.. على العموم من بقكوا لباب السما.. بالنسبة لي التعليق ده معناه إني أحلويت أوي أوي.. على العموم شكرًا على رفع المعنويات».