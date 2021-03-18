دراسة: النساء أسرع حرقا للدهون أثناء التمارين الرياضية من الرجال

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة بريطانية اجريت في جامعة باث، أن النساء أكثر حرقا للدهون في أثناء أداء التمارين الرياضية من الرجال.

حللت الدراسة بيانات 73 بالغا، تتراوح أعمارهم بين 19 و63 عاما، 32 منهم من النساء، وذلك في أثناء اختبارات ركوب الدراجات.

وأوضح الباحثين أن النساء تميل إلى حرق المزيد من الدهون عند ممارسة الرياضة مقارنة بالرجال في فترة زمنية محددة، لأنهن يعتمدن بشكل أكبر على الدهون كمصدر للوقود في أثناء التمرين، بحسب ما ذكره موقع «ديلي ميل».

وأوضح الدكتور القائم بالدراسة، إن فريقه اختبر نمط الحياة والعوامل البيولوجية للمشاركين في الدراسة، عبر المشاركة في اختبار اللياقة البدنية لركوب الدراجات، وقياس المؤشرات الرئيسية لأجسامهم.

وتوصلت نتائج الدراسة أن الإناث وأولئك الذين يتمتعون بلياقة بدنية، يحرقون الدهون بشكل أكثر كفاءة.

ووجد الباحثون أن وجود البروتينات في العضلات التي تشارك في تكسير الدهون المخزنة إلى أحماض دهنية أصغر، يرتبط بقدرة أكبر على حرق الدهون.

أنواع الدهون

يوجد نوعين من الدهون

الدهون المشبعة: هي التي ترفع نسبة الكولسترول في الدم، وتسبب العديد من المشكلات الصحية، وهي كالدهون المتواجدة في اللحوم والسمن والزيوت.

الدهون غير المشبعة: التي لا تسبب ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم ولا تؤدى إلى حدوث مشكلات صحية لمتناولها؛ إذا تناولت بالكميات المعقولة.

أضرار الدهون على الجسم

- الإصابة بالسمنة؛ إذ أن الدهون مليئة بالسعرات الحرارية، وهي أضعاف ما تحتويه الكربوهيدرات والبروتينات.

- الإصابة بمرض السكري، وتزيد من خطورة المرض لدى المصابين به.

- التعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كالجلطات، وارتفاع ضغط الدم.

- التهاب المفاصل.

- زيادة احتمالية التعرّض للسرطان.

- عدم المقدرة على التنفّس في أثناء النوم.

- تقلل من كمية الحليب لدى المرضعات، وكذلك تخفض جودته.

- تزيد من احتمالية تشوه الحيوانات المنوية، وخفض هرمون التستوستيرون.