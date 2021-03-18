منها القريش.. أفضل أنواع الجبن المفيدة للصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوى الجبن على العديد من الفوائد الغذائية لاحتوائها على البروتين، ويتناسب مع الذين يريدون التخلص من الوزن الزائد، ومن أنواعه المفيدة للجسم كما ذكرها موقع «times of india»:

الجبن القريش

تتناسب مع الأشخاص الذين يريدون التخلص من الوزن الزائد؛ إذ يحتوى كوب كامل من الجبن القريش على 163 سعرة حرارية فقط، ويوفر 40% من الاحتياجات اليومية من فيتامين ب12، كما أنه غني بالكالسيوم والفوسفور اللذان يساعدان في الحفاظ على صحة العظام وقوتها.

جبنة الفيتا

يمكن لهذا النوع من الجبن أن يكون مفيدا للمهتمين بالوزن، ويجب شرب الكثير من الماء بعد تناول هذا الجبن الغني بالصوديوم.

جبنة بارميزان

تحتوى ملعقة صغيرة من جبن البارميزان،على 21 سعرة حرارية، لذلك لا يجب تناول أكثر من 1-3 ملاعق صغيرة مرة واحدة.

وفي مقابل الجبن المفيدة للصحة توجد بعض أنواع الجبن التي تضر بصحة الجسم منها:

الجبن الأزرق

من أسوأ انواع الجبن بالإضافة إلى جبن الماعز والجبن الكريمي، لاحتوائهما على سعرات حرارية تعمل على زيادة الوزن؛ إذ يحتوى كل 28 جرام من الجبن الأزرق على 100 سعرة حرارية، ومن جبنة الماعز على 103 سعرات حرارية، ومن جبنة الكريمة على 10 جرامات من الدهون و99 سعرة حرارية.

فوائد الجبن

مصدر غني بالكالسيوم

يساعد الكالسيوم المتوفر في الجبن على تعزيز صحة الأسنان؛ إذ يلعب دورا مهما في تكوين الأسنان، كما يمكنه أن يساعد على خفض ضغط الدم، وينصح باختيار الجبن قليل الدسم، وقليل الصوديوم لتحقيق هذه الفائدة.

مصدر جيد للبروبيوتيك

تتعرض معظم أنواع الجبن إلى عملية تخمير، لذا من الضروري قراءة الملصق الغذائي للتأكد من احتواء الجبن على البكتيريا النشطة.

وتوّفر هذه البكتيريا الكثير من الفوائد الصحيّة للجسم والدماغ، كما أنّها قد تحسن صحّة الجهاز الهضمي، وتساعد على تخفيف الاكتئاب وتعزيز صحة القلب.