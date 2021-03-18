منها العدس والبنجر.. أطعمة تحمي النساء من أمراض متعددة أبرزها سرطان الثدي

القاهرة - سمر حسين - صحة

الأطعمة الصحية الطبيعية تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على صحة الإنسان، وتوجد قائمة من الأطعمة يمكنها المحافظة على الصحة، ومقاومة أمراض متعددة، منها أمراض السكري وسرطان الثدي وأمراض القلب.

وعرض موقع «بولد سكاي»، المعني بالشؤون الصحية، عددا من الأطعمة الصحية التي تحتاجها النساء لتجنب أمراض متعددة، والحفاظ على صحتهن.

السبانخ

السبنانخ غنية بالبكتيريا المفيدة على منع حدوث نوبات مثل الحساسية وسكر الحمل والالتهابات المهبلية وزيادة الوزن، وتحتوي أيضا على مادة السلفوكينوفوز، وهي مصدر غذائي يمنع نمو البكتيريا الضارة في الجسم.

الجوز

أما الجوز من الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا-3 الدهنية، كما أنه يحسن من تدفق الدم من وإلى القلب في غضون 8 أسابيع فقط، وتمنح نفس الكمية من الجوز القدرة على إبطاء تطور سرطان الثدي.

الطماطم

الطماطم مفيدة لصحة المرأة؛ إذ أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين، بالإضافة إلى أنها تحمي الحمض النووي في جسم الإنسان من التلف، الذي يمكن بدوره أن يوفر حماية من الإصابة بسرطانات الثدي وبطانة الرحم والرئة والمعدة.

البنجر

يعتبر البنجر مصدر فريد لأصباغ البيتالين، التي تعتبر كمضادات أكسدة قوية ومضادات للالتهابات، بالإضافة إلى خصائص وقائية كيميائية أخرى، ويحتوي على مادة البيتين التي تساعد على مكافحة الالتهابات، وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفض في الصوديوم، ويمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، والحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الفلفل الأحمر

يعتبر الفلفل الأحمر واحد من أفضل مصادر فيتامين C، ويعد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة البشرة وتعزيز جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد تناول المزيد منه في تقليل تجعد وجفاف الجلد، علاوة على الحماية من الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا.

العدس

العدس من الوجبات المهمة جدًا في إضافتها للنساء؛ إذ أن استهلاك العدس مرة كل أسبوع في موازنة مستويات السكر والمساعدة في الحفاظ على الوزن، والحصول على مركبات وقائية من السرطان.