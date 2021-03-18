أسامة الأزهري: صناعة الابن تتحمل الأم ثلاث أرباعها.. هي عين الخبير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الأب في الأسرة عليه بتلبية احتياجات الأسرة، ولكن الأم هي ما عليها تنظيم كافة احتياجات الأسرة ويكون لها عين خبيرة تدرك كل شئ بداخل المنزل: «من بين كل 100% من صناعة الأبن تتحمل الأم ثلاث أرباع تلك النسبة».

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن النبي صلي الله عليه وسلم قد أكد بأغلب أحاديثه الشريفة بأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وإن لم يذكرها صراحه.

وأوضح أن الأم هي مصدر الحنان وصانعة الأسرة وتتحمل عبئ قيامها واستمرارها، وهي أجل صور الإكرام الإلهي للإنسان: «من أراد أن يفتتح له الله أبواب السماوات والأرض فعليه أن يحافظ على بره ووده لأمه».

وأكد أن أية «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» لم تأتي في القرآن كقوامه مطلقه، ولكن القرآن الكريم ولأنه كلام الآهي ربط هذا الحكم بعلتين وهم «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، حيث سيكون الرجل قوام على المرأة حال اشتري لها كل ما تريده من ملابس ووفر لها كل ما تحتاجه وجبر بخاطرها: «الإمام القرطبي قال ذا فقد الإنفاق عليها فقد القوامه، ولازم توفرلها كل اللي نفسها فيه».

وألفت إلى أن الرسول صلي الله عليه وسلم قد كرم المرأة بشكل كبير، ويكأن أحاديثه احتلت المرأة فيها قلب الوصايا: «لا يوجد مجتمع سوي قادر على أن يشارك في العالم ويبني عقول إذا كان النساء فيه لا يجدوا حقوقهن أو ميراثهم محرومين منه، والمجتمع ده كده عمره ما ينجح»