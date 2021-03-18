دليلك للاعتناء بالنباتات في المنزل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بالتزامن مع معرض الزهور الدولي ودخول فصل الربيع تقدم لك «هن» بعض النصائح والتعليمات للحفاظ على نباتاتك صحية، وفقًا لموقع Nbcnews.

وعاء الزرع

يجب أن تضعي الزرع في وعاء أكبر ببوصة او اثنين من حجمه، فإذا اشتريت نبات حجمه 6 بوصات، ضعيه في وعاء بحجم 7 أو 8 بوصات؛ ليكون هناك مجال لنمو نباتاتك.

المبيدات الحشرية

يجب أن تحرصي على رشها بالمبيدات الحشرية بشكل دوري، ويمكنك مزجه المبيد بالماء لتخفيفه، وقومي برش النباتات من الجذور والغصون والأوراق للتأكد من قتل أي حشرة.

اعزلي نباتاتك في البداية

بعد شراء النباتات لا يفضل أن تزرعيها مع بقية النباتات في حوض واحد في ذات يوم الشراء، اتركيها يومين أو 3 قبل غرسها مع النباتات الأخرى، ولكن تذكري أن تتركيها فقط لبضعة أيام قليلة لتتجنبي سقوط الأوراق.

الإضاءة

الإضاءة هي حرفيا غذاء النباتات، وعدم حصولها على الإضاءة الكافية لها يشبه وضع النبات على نظام غذائي شاق، فيجب عليك معرفة كم الإضاءة التي يحتاجها كل نبات وتضعيه في مكان به كم الإضاءة التي تتناسب مع احتياجه، فبعض النباتات مثل الصبار والبغونية يحتاجون قدر كبير من أشعة الشمس المباشرة، لذا يجب أن تضعيهم في أكثر شرفة بها أشعة شمس لديك.

وكلما زاد حجم النباتات كلما احتاجت لقدر أكير من الشمس تماما مثل الطعام والإنسان، فتابعي نموه مع مصدر الشمس، فبعض النباتات تحتاج لتغيير مكانها بعدما تنمو.

الماء

لا تحسبي أيام لسقي الزرع، التربة هي مؤشرك، ميعاد السقي يتغير من نبات لآخر وحسب حجم النبات ومدة نموه والجو المحيط به، فقط لا تمضي أكثر من أسبوعين دون أن تسقي النباتات لأن هذا سيعرضهم للجفاف، ولكن على الجانب الآخر فإن الماء الزائد يرفع نسبة رطوبة التربة مما قد يؤدي لتعفنها، فحافظي عليها رطبه بالحد المعتدل.

مشكلات بالنباتات وكيفية علاجها

الأوراق المجعدة أو المتدلية

هي دليل على عطش النباتات، فتابعي التربة بعناية لتوفير قدر الماء المناسب.

الأوراق السفلية صفراء

هي دليل على الافراط في الري، فقللي من الماء أو مرري أيام بين كل مرة ري وتابعي التربة باستمرار.

تساقط الأوراق

يمكن أن يكون سقوط الأوراق لأسباب كثيرة، ولكن أكثرها شيوعا، هو عدم وجود الإضاءة الكافية، وتذكري إن كان النبات من الأنواع التي تحتاج لكمية كبيرة من الضوء، فيجب وضعها بالخارج أو في شرفة بها شمس ساطعة وليس بجانب الشرفة أو مصدر الضوء.