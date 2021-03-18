طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف البوتاجاز دون غسيل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مشكلة تعاني منها كل ربة منزل، وهي تنظيف البوتاجاز بعد إعداد الوجبات المختلفة، حيث تتراكم الدهون ويصعب تنظيفه، لذلك نقدم لكِ طريقة سهلة وبسيطة لتنظيف البوتاجاز، بحسب ما نشره «cbc سفرة».

طريقة تنظيف البوتاجاز دون غسيل

في زجاجة بخاخة نملأ ربعها بالخل الأبيض وباقي الزجاجة بالماء مع ملعقة صغيرة من صابون الأطباق السائل، وعصير نصف ليمونة.

ترج الزجاجة جيداً لخلط كل المكونات.

يرش سطح البوتاجاز بخليط الخل بعد الانتهاء من الطهي اليومي.

يمسح البوتاجاز باستخدام فوطة جافة نظيفة ليعود لامعا نظيفا.

نصائح للبقاء على نظافة البوتاجاز

في حال الرغبة في تنظيف البوتاجاز يومياً، من الأفضل أن يغطى بورق الفويل للحفاظ عليه نظيفا لأطول فترة، مع الانتباه لتغيير ورق الفويل عند اتساخه مع تلميع البوتاجاز، للتخلص من الدهون المتراكمة أسفل ورق الفويل.

ممنوع تنظيف البوتاجاز برش واستخدام المواد الكيميائية المصنعة لإزالة الدهون؛ لأنها ستتلف شكل ولون سطحه المعدني.

عند وجود بقع طعام محترقة على البوتاجاز، يجب إذابتها بوضع الصابون السائل مباشرة أعلاها، وتنظيفها بماء ساخن ثم تلميع البوتاجاز بالخليط السابق.