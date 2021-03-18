عارفة عبدالرسول: انبسطت من تصدر التريند.. واتخضيت من رد الفعل على المايوه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة عارفة عبدالرسول، تعليقا على تصدرها الـ«تريند»، أكثر من مرة خلال الفترة الماضية: «لا أهتم بالسوشيال ميديا، ولكن فجأة إن كل الناس تتكلم عني دي تخض شوية، وأنا انبسطت رغم الأشياء السلبية، والناس اللي بتحبني أكتر».

رد فعل الناس على صورة المايوه

وأضافت «عبدالرسول»، في لقاء مع برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، الأربعاء، أنها «اتخضت» من رد فعل الناس على صورتها بملابس البحر «المايوه»، لأنها «صورة مفيهاش حاجة»، وفي العام السابق كانت وضعت صورا أخرى، كما اندهشت من تعليقات الناس.

وتابعت: «مهمنيش التعليقات ولكن زعلت، ومرضيتش أرد على التعليقات خالص»، ولكن فيما بعد تحدث معها أحد الصحفيين، وحاول الحصول على تصريح، ولم تكن تقصد الرد على التعليقات، مشددة على أنها تهتم بتعليقات الناس على عملها، وهي ترد بنفسها على صفحتها، وليس لديها «أدمن» للرد على الصفحة.

موقفها من عمليات التجميل

وردا على سؤال حول عمليات التجميل، أو حقن الـ«بوتكس» لشد تجاعيد وجهها، قالت: «أنا مش محتاجة، هي دي تجاعيدي، وهو ده سني، وبعدين هنضحك على بعض يعني!! لما حد بيقولي إن أنا شباب.. فبقوله: أنا شباب القلب موافقة، بس العدة بعافية»

ولفتت إلى أن زميلاتها الأصغر سنا الذين خضعوا لحقن «بوتكس»، أو «تاتو حواجب»، أصبح وجههن به جمود كبير، وهذه الأمور لا تتناسب مع حياتها في منطقة شعبية.

وأشارت إلى أنها عندما سافرت من الإسكندرية إلى القاهرة كان لديها إيمان كبير بنفسها، واعتمدت على الله، وحينها كانت بمفردها وعمرها 52 عاما، بعد أن ربت أبناءها وتزوجوا، لافتة إلى أنها لم تخاف من التغيير الذي سوف يحدث في حياتها.