دراسة تحذر من خطر السمنة على الكلى

القاهرة - سمر حسين - عادة ما تسبب السمنة تأثيرات سلبية على الجسم ووظائف أعضائه، ومن ضمن ذلك أيضًا الأضرار التي تلحق بوظائف الكلى نتيجة زيادة الوزن، فبالإضافة إلى أن السمنة تسبب العديد من الأمراض للجسم، ومنها الخلل الوظيفي في الأعضاء، أشار تقرير لدراسة حديثة بعنوان «السمنة ومرض الكلى: العواقب الخفية للوباء» إلى أن السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لتطور أمراض الكلى مثل مرض الكلى المزمن (CKD).

وبحسب ما ذكرته «سبوتينك»، فإن السمنة تؤثر بشكل مباشر على المؤشرات الصحية لجسم الإنسان مثل معدل ارتفاع ضغط الدم ومعدلات السكر، وتسهم أيضًا بشكل كبير في مرض الكلى المزمن.

ونصح الأطباء بضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لمنع السمنة وممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في الوقاية من الوزن بشكل كبير، وينصح الخبراء أيضًا بضرورة تناول الطعام ببطء لأنه يساعد على الشعور بالامتلاء، كما أنه يقلل من السعرات الحراية ويحسن من عملية الهضم.

ويقدم لك «هن» مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي يمكن اعتمدها لتقليل الوزن:

الخس

يحتوي الخس على نحو 10 إلى 20 سعرة حرارية، كما أنه لن يضيف الكثير من البروتين إلى النظام الغذائي، إلا أنه سيضيف الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والحديد والفيتامينات (أ) و(س).

البرتقال

البرتقال غني بفيتامين (س)، الذي يساهم في إنتاج الكولاجين، ويحافظ على البشرة خالية من التلف وتبدو جيدة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، حيث أن حبة برتقال متوسطة ​​الحجم تحتوي على نحو 80 سعرة حرارية فقط.

الفراولة

وتعد الفراولة أيضًا مصدرا جيدا للبوتاسيوم والألياف، وهي خالية من الدهون والصوديوم وخالية من الكوليسترول، ما يجعلها صحية للقلب ويحتوي كوب واحد من الفاكهة على نحو 50 سعرة حرارية فقط.