استشاري علاقات زوجية: أحسن علاقة ممكن تحصل بين اتنين هي الجواز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال ياسر غلاب، استشاري العلاقات الزوجية، إن بعض العلاقات بعد الزواج يستمر طرفاها محتفظان بصداقة قوية ولكن هذه نسبة قليلة، مشيرا إلى أن الزواج ليس مجرد ورقة، متابعا: «أحسن علاقة ممكن توجد بين اتنين هي الجواز بس تكون حقيقية».

الشاعر الراحل سامح العجمي كان على خلق عالٍ

وأضاف «غلاب» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وجاسمين طه، أن الشاعر الراحل سامح العجمي كان على خلق عالٍ لذا حرص على أن تدوم علاقة الود مع طليقته المنتجة إيمان خليل.

ضرورة حل الأزمات الزوجية من أصولها.. وعدم تراكم المشاكل

وأشار استشاري العلاقات الزوجية، إلى ضرورة إنهاء المشاكل سريعا لأن تراكم المشكلات يُصّعب حلها، مؤكدا ضرورة الحل من الأصل وليس الفرعيات، مستطردا: «ساعات بنتخانق على حاجات صغيرة بس معانيها بتبقى وحشة ومحتاجة وقفة لأنها بتوجع، ولازم الناس تحافظ على البيوت بقدر الإمكان، وإذا حصل انفصال أتمنى الناس تتعلم من إيمان والشاعر سامح العجمي».

علاقة ود واحترام رغم الطلاق

واستضاف البرنامج المنتجة إيمان خليل زوجة الشاعر الراحل سامح العجمي التي أكدت استمرار علاقة ود واحترام بينهما حتى بعد الطلاق لأن بينهما 4 أطفال، ولأن بينهما صداقة قوية نشأت منذ مرحلة الثانوية العامة، وظلت حتى في آخر لحظات حياته بجانبه وكانت بينهما أسرار كثيرة لن تفشيها إلى أي أحد لأنها أمانة.