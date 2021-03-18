استشاري مناعة: مصاب كورونا قد يحتاج للإفطار في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

أسابيع قليلة ويحل علينا شهر رمضان الكريم، وفي ظل انتشار فيروس كورونا يصاب البعض بالفيروس وتظهر العديد من الأعراض عليه، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق والتهاب الحلق، ويتساءل البعض عن إمكانية الإفطار عند إصابة شخص أو ظهور أعراض كورونا عليه والتي قد يصعب احتمالها.

استشاري حساسية ومناعة: مريض كورونا الذي يحصل على أدوية وحقن وعلاج يحتاج للإفطار

أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن إفطار المصاب بفيروس كورونا يرجع إلى شدة الإصابة بالفيروس، مضيفا أثناء حديثه لـ «هُن»، أن المريض بفيروس كورونا الذي يحصل على أدوية وحقن وعلاج يحتاج للإفطار وتناول السوائل لزيادة المناعة.

وأكد أن إفطار المريض أو إكمال صيامه يكون حسب تشخيص الطبيب، وعند اكتشاف الشخص إصابته بكورونا دون ظهور أعراض، فعليه في حالة لم يشعر بإرهاق إكمال الصيام وعند شعوره بالتعب يجوز له الإفطار.

وسبق لمنظمة الصحة العالمية تأكيد عدم وجود ما يمنع صيام الأصحاء، داعية المرضى المصابين للتشاور مع أطبائهم بهذا الخصوص، كما دعت إلى ضرورة اعتناء الجميع بالصحة النفسية: «فلا بد من طمأنة الأشخاص بأنه لا يزال بإمكانهم ممارسة طقوسهم واستقبال شهرهم الفضيل».

كان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك ربما يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب منا جميعا الحرص الزائد.

وأصدر مدبولي توجيهات، خلال رئاسته لاجتماع اللجنة الطبية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد اليوم، بالعمل على زيادة توعية المواطنين بمخاطر ذلك، خاصة بسبب معاناة العام الماضي.