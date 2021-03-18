المنتجة إيمان خليل: روحي كانت متعلقة بـ سامح العجمي رغم انفصالنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المنتجة إيمان خليل، طليقة الشاعر سامح العجمي، إن العلاقة مع الفنان الراحل كانت قوية على الرغم من انفصالهما، مبينة أنها تجمعه معها صداقة منذ أن كانت في مرحلة الدراسة في الثانوية العامة وكان بينهما قصة حب وذكريات كثيرة و4 أطفال.

مرافقة حتى آخر لحظات الحياة

وأضافت «خليل» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين والإعلامية جاسمين طه، أنه كان بينهما رابط قوي، متابعة: «روحنا كانت متعلقة ببعض»، لافتة إلى أنها ظلت على علاقة وطيدة به حتى آخر لحظات حياته عندما توفى وكانت تحتفظ بأسراره.

وأشارت إلى أن الراحل كان يطلب منها أن تكون بجانبه في المستشفى على الرغم من الانفصال ويطلب منها أن تقيس له الضغط.

المنتجة إيمان خليل تكشف علاقتها مع زوجها السابق سامح العجمي

واستطردت: «فيه ناس لما بيكون بينهم علاقة مبيقدورش يقطعوا العلاقات بينهم وبين بعض على الرغم من الانفصال، ومكانش بينا ضغينة، لكن حسينا إحنا الاتنين إن فيه حاجة غلط، مش معنى كدة إن الانفصال حاجة حلوة، بس حاولنا نحافظ على العلاقة في شكل محترم، وكان في بينا تفاهم عالي أوي».

شكر الفنانين المشاركين في الفيلم التسجيلي للعجمي

وتوجهت المنتجة إيمان خليل بالشكر إلى كل الفنانين الذين شاركوا في الفيلم ولو دقيقة لأنهم حرصوا على الوفاء بالشاعر الراحل المتواضع سامح العجمي، حيث حرصت على إنتاج فيلم تسجيلي في الذكرى الأولى لرحيل الشاعر سامح العجمي.