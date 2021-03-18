أزهري: عرض نجل شعبان عبدالرحيم الزواج من منار اللبنانية حرام شرعا

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

دخل عصام، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، في رهان مع الفنانة منار حمزة، الشهيرة بـ«منار اللبنانية»، وذلك بعدما قال إنه اعتزم الزواج منها، لإثبات أنها لم تتزوج والده قط، وذلك في تصريح سابق لـ«الوطن»، قائلًا: «مينفعش حد يتزوج مرات أبوه، وزواجي منها هينفي كل الشائعات اللي هي قالتها».

وتابع نجل الفنان الشعبي الراحل: «هي أصلًا حلوة ولبنانية، وأكيد مش هترفضني.. هي موزة وأنا موز.. انتظروا شربات عصام ومنار قريبًا جدًا»، الأمر الذي ردت عليه الأخيرة، حيث طالبته بالمهر المناسب لها قبل إبداء رأيها.

زواج نجل شعبان عبدالرحيم على منار اللبنانية حرام شرعا

من جانبه، علق أحمد مدكور، شيخ أزهري، خلال حديثه لـ«هن»، على جواز تلك الصيغة من عرض الزواج، قائلًا: «من شروط الزواج الاتفاق والإشهار والولي، لكن دون أن يُبنى على مدة أو شرط، كالتي وضعته الأخيرة».

وتابع أحمد مدكور: «الجواز المعلق على رهن أو رهينة، أو شرط حرام حتى لو توافر فيه أركان الزواج»، مؤكدًَا أن هذا الأمر لا يجوز وحرام شرعًا.

من هي منار اللبنانية؟

تُدعى منار حمزة، وتعيش في لبنان.

– يتابعها عبر حسابها على «فيس بوك» أكثر من 13 ألف متابع.

– شاركت المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، في كليب «هاتجوز لبنانية».

- كانت أحيت حفل رأس السنة، في القاهرة عام 2018.

– استعانت بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها التي تحمل اسم «كل لما يوحشني حبيبي»، وحولت السيارة إلى حمام سباحة.

– تحدثت عن تعرضها لواقعة اغتصاب من 3 شبان، حين تواجدت في سوريا رفقة مدير أعمالها، عام 2009.

- طالبت أسرة شعبان عبدالرحيم بنصيبها في ميراث الفنان الراحل.

- أعلنت منار مؤخرًا في تصريحات لـ«الوطن»، عن تصالحها مع أسرة شعبان عبد الرحيم، وحرصت على السفر إلى القاهرة الشهر الماضي، بشأن حضور حفل زفاف حفيدة «شعبولا».