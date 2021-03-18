الطريقة الصحيحة لتنظيف الأرائك المكسوة بالقماش

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

ينبغي العناية بالكسوة القماشية للأرائك والمقاعد الفوتيه بانتظام للحفاظ على رونقها.

وعن كيفية القيام بذلك، أوضحت الجمعية الألمانية لصناعة الأثاث أنه ينبغي في البداية إزالة الأوساخ بواسطة فرشاة ناعمة أو المكنسة الكهربائية، وذلك كي لا تحتك جزيئات الأوساخ بالقماش أثناء التنظيف الرطب.

وفي الخطوة التالية، يتم تنظيف الكسوة القماشية بواسطة رغوة فاترة لمنظف معتدل. وبعد ذلك، ينبغي تجفيف الكسوة القماشية جيدا بحيث لا يترك المنظف أي أثر عليها.

ولهذا الغرض، لا يجوز استخدام مجفف الشعر؛ نظرا لأن تيار الهواء قد يجعل القماش قاسيا أو قد يُلحق ضررا به. وبدلا من ذلك، ينبغي استخدام منشفة جافة أو فرشاة ناعمة.