في عيد الأم.. طريقة عمل تورتة بعجينة السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم الذي يحتفل به الجميع، ولا يكتفي الأبناء بتقديم الهدايا للأمهات، لكن البعض منهم يفضلون عمل الأكلات المحببة إليهن في عيدهن.

وفي التقرير نستعرض لكم طريقة بسيطة لعمل تورتة بعجينة السكر في المنزل دون تكلفة على طريقة سالي فؤاد في برنامج "حلو وحادق" عبر قناة "cbc sofra".

المكونات:

- فانيليا

- 9 بيضات

- رشة ملح

- نصف كوب زيت

- كوب ونصف سكر

- كوب ونصف دقيق

طريقة التحضير:

- نفصل البياض عن الصفار

- نضع البياض في بولة

- نضرب البياض مع رشة ملح بسيطة

- نضرب الصفار مع السكر والفانيليا

- نضيف الصفار ببطء على البياض ونخلطهم سوياً

- نضع الزيت ونقلب ببطء

-ثم نضيف الدقيق ونقلب ببطء

تسوية الكيكة:

يوضع خليط الكيك في صنيه أو قالب به ورق زبدة أو مدهون بسمن ومرشوش عليه رشة دقيق، ويدخل الفرن على درجة حرارة عالية تعادل 180 وتكون مدة التسوية في الفرن من 15 إلى 20 دقيقة.

مقادير عجينة السكر:

- 3 كوب سكر بودرة

- ملعقة صغيرة ماء ورد

- نصف كوب عسل كلوكوز

- ألوان طعام صحية

- نشا للفرد

كريمة الزبدة:

- كوب زبدة

- 2 كوب سكر بودرة

- 2 ملعقة كبيرة لبن

طريقة عمل العجينة:

- اخلطي في العجان الكهربائي السكر مع ماء الزهر وعسل الكلوكوز وقلبي حتى تتحول إلى عجينة متماسكة.

- قسمي العجينة وأضيفي لكل جزء لون طعام

- افردي العجينة بالنشا

طريقة تحضير كريمة الزبدة:

- اخلطي الزبدة مع السكر في المضرب

- اضيفي اللبن وقلبي حتى يصبح قوامه كالكريمة

- افردي على الكيكة كريمة الزبدة من الوجه والجوانب

- افردي على الكيكة عجينة السكر باللون المضل لديكي

- شكلي بعجينة السكر الملونة أشكال والصقيها بالماء المخلوط بالسكر على وجه التورتة وضعيها في الثلاجة، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم بتكلفة بسيطة، وتقدم في هذا اليوم كشكر وتقدير لمجهود أمهاتنا في عيدهم.