الامارات | للماسكارا المقاومة للماء مزايا.. وعيوب أيضاً

شكرا لقرائتكم خبر عن للماسكارا المقاومة للماء مزايا.. وعيوب أيضاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» أن الماسكارا المقاومة للماء تتمتع بالعديد من المزايا العملية، إلا أنها تنطوي على بعض العيوب أيضاً.

وأوضحت البوابة الألمانية أن الماسكارا المقاومة للماء تمتاز بأنها تصمد أمام الدموع والعرق والأمطار ومياه حمام السباحة، ومن ثم تحول دون تلطخ ماكياج العيون خلال فصل الصيف.

كما تُعد هذه الماسكارا مثالية للمرأة، التي ترتدي عدسات لاصقة، لأنه في حال استعمال الماسكارا القابلة للذوبان في الماء، فإنه يمكن أن تنحل جزيئات صغيرة من الماسكارا وتصل إلى داخل العين وتتسبب في تهيجها وتكوّن رواسب على العدسات.

من ناحية أخرى، يتمثل عيب الماسكارا المقاومة للماء في صعوبة إزالتها، إذ يتعين على المرأة فركها بشدة حتى مع استعمال مزيل ماكياج يحتوي على الزيت، لاسيما عند وضع طبقات عدة منها، ما يؤدي بدوره إلى احمرار المنطقة المحيطة بالعين وتساقط الرموش، فضلاً عن تعرض البشرة للجفاف والإجهاد والتجاعيد على المدى الطويل، نظراً لأن البشرة في المنطقة المحيطة بالعين تُعد حساسة للغاية.

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