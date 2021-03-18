الامارات | 3000 كتاب هدية «جمعة الماجد» لـ 15 مدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 كتاب هدية «جمعة الماجد» لـ 15 مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع شهر القراءة، أطلق مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث مبادرة لتوزيع مكتبات مدرسية على عدد من المدارس في مختلف الإمارات على مراحل عدة.

وأعلن المركز أنه يهدف من خلال المبادرة إلى تنمية مقتنيات مكتبات مدارس الدولة بكتب متنوعة تعزّز ثقافة القراءة لدى الطلبة، وتسهم في بناء

مجتمع قارئ مثقف متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة. واختتم المركز المرحلة الأولى من المبادرة، ووزّع 3000 كتاب على 15 مدرسة.

وينفذ مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية في شهر مارس تزامناً مع شهر القراءة، والتي بدأت بمحاضرة في علم المكتبات والمعلومات، وتبعهتا ندوة عن المخطوطات العربية في المكتبات العالمية بمناسبة يوم المكتبة العربية، وجميع هذه الفعاليات تنفذ من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة.

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