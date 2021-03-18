الامارات | إطلالة هادئة.. بالأصفر الشمسي مع الأسود

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالة هادئة.. بالأصفر الشمسي مع الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل في سماء الموضة النسائية خلال ربيع/‏صيف 2021 الأصفر الشمسي، ليمنح المرأة إطلالة مشرقة وجذابة تشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق.

وأوضحت مجلة إيلي المعنية بالموضة والجمال، أن الأصفر الشمسي يزين هذا الموسم الفساتين والسراويل والتنانير والحقائب والأحذية، ليضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأضافت أن مَن ترغب في إطلالة هادئة يمكنها تنسيق الأصفر الشمسي مع الأسود أو البيج أو الكريمي، أو يمكنها الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزهو بالأصفر الشمسي كحقيبة أو حذاء. أما مَن ترغب في إطلالة جريئة تأسر الألباب، فيمكنها اللجوء إلى الإطلالة الكاملة بالأصفر الشمسي أو تنسيق الأصفر الشمسي مع البرتقالي.

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