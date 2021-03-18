الامارات | صاحب مطعم يعرض مساعدة سارقه

شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب مطعم يعرض مساعدة سارقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرض صاحب مطعم في جنوب فرنسا على لص حاول سرقته، العودة إلى المكان بعد إنهاء محكوميته الحالية بالسجن ستة أشهر، لمساعدته على الإقلاع عن سرقاته المتكررة.

وقال فيليب لورنتز (53 عاماً) وهو صاحب مطعم في مدينة تولون الساحلية جنوب شرق فرنسا، لوكالة فرانس برس: «وضعت له تحدياً بالمجيء لرؤيتي. عندما تتوافر لدينا الرغبة في الخروج من المشكلة، لا يحصل ذلك عبر الاقتحام بدافع السرقة. فليأتِ لرؤيتي وسأستقبله بطيب خاطر وسنتولى الخطوات اللازمة معاً».

وأضاف «بعد الجلسة، اعتذر مني وقال لي إنه سيعود. هل سيفعل ذلك بعد أشهر السجن؟ لا أعلم، لا أعرفه بما فيه الكفاية. أما من جهتي فما قلته لم يكن كلاماً في الهواء».

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