الامارات | بيت الشِّعر في الفجيرة يكرّم 6 شعراء بدرع «مسبار الأمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الشِّعر في الفجيرة يكرّم 6 شعراء بدرع «مسبار الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً باليوم العالمي للشعر، كرّم بيت الشعر في الفجيرة، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ستة شعراء عرب بدرع «مسبار الأمل للريادة الشعرية»، وذلك تقديراً لمسيرتهم الشعرية الرائدة، وإسهامهم البارز في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي والعربي.

ويأتي التكريم، الذي شمل الشعراء: خليل عيلبوني، والدكتور مصطفى الهبرة، ومعتصم حمزة، وحسان عزت، وساجدة الموسوي، ووائل الجشي، ضمن الاستراتيجية الثقافية لجمعية الفجيرة، الرامية إلى توفير البيئة الداعمة للإبداع الفكري والثقافي من خلال الاحتفاء برواد الثقافة. وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية، خالد الظنحاني، بأن «الفجيرة الثقافية» ارتأت أن تسلط الضوء على نخبة من الشعراء العرب الرواد، وأن تجعل من هذه المناسبة وقفة تقدير واحترام وإكبار لهؤلاء الشعراء.

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