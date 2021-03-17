بدلا من معجون الأسنان.. 8 أطعمة تساهم في تنظيف أسنانك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تنظيف الأسنان من الأمور الضرورية التي ينصح بها الآباء والأمهات منذ الصغر، للوقاية من التسوس وأمراض اللثة، ولكن قد يلجأ الكثيرون للبحث عن بدائل صحية لتنظيف الأسنان بدلا من معجون الأسنان.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، أهم الأطعمة التي تساهم في تنظيف أسنانك جيدا والتخلص من رائحة الفم الكريهة، وفق ما أورد موقعا "colgate" و"pediatricdentalcare".

- التفاح

يمكن أن يساعد في تنظيف الأسنان واللثة، وذلك لاحتوائه على نسبة من الألياف الطبيعية، ما قد يعزز تدفق اللعاب وإزالة البلاك من الأسنان، فضلا عن الأحماض الموجودة به تساهم في قتل البكتيريا السيئة التي تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

- الجزر

على غرار التفاح، الجزر مليء بالألياف الطبيعية، ما قد يساعد في التنظيف عن طريق فرك البلاك أثناء تناول الطعام، حيث يحفز أيضًا إنتاج اللعاب الذي ينظف الأسنان بشكل طبيعي، بالإضافة إلى احتوائه أيضًا على فيتامينات ب المتعددة التي تكافح التهاب اللثة.

- الجبن

يمنع الجبن الأطعمة الأخرى من إيذاء أسنانك أثناء تناولها، لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم مما يعزز قوة الأسنان، فضلا عن احتوائها على بروتين يسمى الكازين الذي يقوي مينا الأسنان ويساعد على منع تسوس الأسنان.

- الفشار

من الأطعمة المقرمشة والمسلية لدي الكثيرين، لذلك ينصح بتناوله وذلك لأنه يساعد على إعادة حموضة الفم إلى درجتها الطبيعي، ما قد يمنع تجمع البكتيريا في تجاويف الفم والأسنان وعلى سطح اللسان.

- الشاي الأسود والأخضر

يوفر الشاي الأسود والأخضر غير المحلى مكونات مقاومة للبلاك، التي تساعد في غسل الأسنان جيدا، نظرا لأن كلاهما يحتوي على مادة البوليفينول، التي تتفاعل مع بكتيريا البلاك وتمنعها من النمو ومهاجمة الأحماض الفموية، وبالتالي الحفاظ على صحة الأسنان.

- الخضروات الورقية

تحتوي الخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ، على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، التي تساعد على إنتاج اللعاب لتنظيف فمك والحفاظ على صحة المينا.

- الزبادي

يساهم تناول الزبادي في جعل أسنانك قوية ونظيفة، كما أنها يعمل على إزالة البكتيريا والحمض من أسنانك.

- المكسرات

تحتوي المسكرات على نسبة كبيرة مساعدة الفيتامينات والمعادن المهمة التي تحافظ على صحة الأسنان واللثة، لذا يوصي بتناولها لغسل أسنانك جيدا.