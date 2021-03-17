عارفة عبدالرسول: اشتغلت مع والدي في محل بقالة وأنا عندي 3 سنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة عارفة عبدالرسول، إنها جاءت من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة للعمل مع فرقة «الورشة»، وما زالت حتى الآن تذهب للتدريب لمدة أسبوع، موضحة: «عشان مصديش»، مؤكدة أنها تحب التمثيل والعمل في الفن، ولا تخاف من التحديات الجديدة، ونظرا لكبر سنها يظن البعض أنها تخاف من بعض الأدوار.

بداية حياتها العملية

وأضافت «عبدالرسول»، في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، الأربعاء، أنها بدأت العمل منذ كانت في سن الثالثة في محل البقالة الخاص بوالدها، كما عملت في محل «كوافير» لمدة عام، وعندما أنهت دراستها عملت في شركة تأمين على الحياة، وعملت في محل حلواني شهير بالإسكندرية، مؤكدة: «بحب الشغل، ومحبش حد يصرف عليا حتى بابا، وحتى لما كنت بشتغل مع بابا كان بيديني مرتب، ولما أعوز سلفة أخدها من المرتب وأرجعهاله تاني».

موقف مع أحد المديرين

وتابعت أن العمل كوّن شخصية مستقلة لديها، ولن تضعف وفي أي وقت تستطيع أن تعمل وتحصل على راتب، وفي إحدى المرات اختلفت مع أحد المديرين، فقدمت استقالتها، فقال لها: «هتشتغلي إيه؟» فأجابته: «وأنت مالك؟ هفتح عربية كبدة قدام محل أبويا».

رسالة إلى الشباب العاطل عن العمل

ووجهت رسالة إلى الشباب قائلة: «اللي عايز شغل هيعرف يجيب شغل، والتعفف هو الذي يسبب المشاكل، وهناك شباب بدأوا بعربيات أكل صغيرة، وحققوا مبيعات جيدة».

تعيش مع زوجها في القاهرة

وكشفت عن أنها تعيش مع زوجها في القاهرة، وأبنائها يعيشون في الإسكندرية، موضحة أنهم لا يرفضون عملها، وما زالت تحمل مسؤوليتهم، ويطلبون منها ما يريدون رغم أنهم يعملون ولديهم حياتهم الخاصة، وهي سعيدة بذلك.