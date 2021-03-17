اتحاد أمهات مصر: الأم تعطي بدون مقابل.. ويجب تربية الأبناء على الحب والأخلاق

القاهرة - سمر حسين - ماما

قدمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، التحية لكل أم مصرية تضحي من أجل أبنائها وتزرع فيهم القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأم الموافق 21 مارس الجاري.

وعبر الصفحة الخاصة بـ«اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طرحت عبير أحمد سؤالا للأمهات عن تجاربهن مع الأمومة وتربية الأبناء حتي يتم الاستفادة من التجارب المتميزة ويستفيد منها الجميع، حيث قالت ولية أمر: «أهم حاجة في تريبة الأولاد الحب والحنان والمدح، كل ما تعلميهم الحب كل ما كانوا أسوياء».

وأضافت ولية أمر اخرى: «أجمل ما في الأمومة العطاء بلا حدود واحتواء الأم لأولادها واحتضانهم وتربيتهم على الدين والقيم والأخلاق وزرع الحب والعطاء بداخلهم»، واستكملت أخرى: «أنا شايفة إن الأم هي أكتر حاجة بتعطي بدون مقابل حبها وحنانها لأولادها يعطي لأي أم أنها تكون المثالية».

وذكرت ولية أمر: «مهم جدا إننا ننقل تجاربنا ليهم ونوعيهم دائما إنهم يبادروا بالخير، وإن كل شخص ربنا خلقه مميز وجميل وتربيهم إنهم لا يتنمروا على حد، ولما نبدأ بنفسنا وإنهم فعلا يشوفوا أفعالنا دي أكتر حاجة بتأثر فيهم عن النصح والإرشاد، بلاش نكذب مهما كان حجم الخطأ هنحاول نحل المشكلة مع بعض، بلاش ناخد كلام من أصحاب وننقله لحد تاني، ولو كان قدامهم ناس متخاصمين إما نصلح بينهم أو نتركهم دون الدخول فى التفاصيل وشحن بعضهم البعض، احترام الكبير ومساعدة الآخرين وحب الخير للغير».

وتتأهب دول العالم وبينها مصر للاحتفال بـ عيد الأم 2021، وهو اليوم المخصص عالميا للتذكير بدور المرأة كأم في حياة أبنائها، كما أن الأبناء بتخذونه فرصة جيدة لتقديم هدايا عيد الأم كنوع من العرفان والامتنان والمحبة للوالدة