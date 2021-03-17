5 حكايات لـ تامر حسني مع المعجبات.. حضن ومية بسكر وإغماء وتهديد بالانتحار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد المواقف الغريبة يقع بها الفنان تامر حسني مع معجباته، وكان آخرها مع البلوجر آية مكرم، التي فوجئت بحضوره حفلا خاصا بها، بعدما دعاه أحد أصدقائها كمفاجأة لها كونها واحدة من أشد معجبيه، لكنها تصرفت بشكل غريب حين رأته إذ طلبت «مية بسكر» بسبب صدمتها، ولأنها لم تتوقع أن تقابل تامر حسني وتتبادل معه أطراف الحديث، وهو الأمر الذي سرعان ما انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن تلك الواقعة الأولى الغريبة من نوعها التي يتعرض لها الفنان تامر حسني مع معجباته، إذ سبقتها العديد من الفتيات، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، مواقف جمعت الفنان بمعجباته.

المعجبة الكويتية حضنته وبسمة بوسيل هربته منها

تعرض تامر حسني، من قبل، لموقف محرج مع معجبة كويتية حضرت حفلا يحييه في الكويت، ما جعلها تصعد بشكل مفاجئ على خشبة المسرح لتحتضنه وتقبله، وترتعش من الصدمة وتبكي، بينما يحاول تهدئتها فتلتقط صورة معه، قبل أن يهرب منها، وكانت زوجته بسمة بوسيل أكدت أن سبب هروبه هو حماية الفتاة من تعرضها معاقبتها وفقًا للقانون الكويتي.

معجبة تتسبب في إلغاء حفله

في عام 2008، كان تامر حسني يتسلم جائرة الشرق الأوسط للموسيقى «الميما» في الكويت، وحاولت إحدي المعجبات احتضانه لتتسبب في أزمة أغضبت عددا من الحضور، فقرر الأمن إلغاء الحفل بعد ساعة واحدة من بدايته.

معجبة هددت بالانتحار أمام منزله

وكانت إحدى معجباته هددت بالانتحار أمام بيته في حالة عدم رؤيتها له، مما دفع تامر حسني لتحقيق رغبتها، وبسبب ظهوره دخلت في نوبة بكاء وانهارت.

معجبة نقلت إلى المستشفى بعدما «باس إيدها»

في عام 2017، فقدت إحدى معجبات الفنان تامر حسني الوعي، بعد مصافحتها له أثناء تصوير برنامج «ذا فويس كيدز» وتقبيله يدها، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.