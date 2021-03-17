شقيقة ريم غزالي تنعاها بالضحك والدموع: الله اختار لها الأفضل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

​رحلت نجمة برنامج المواهب الشهير، الفنانة الجزائرية ريم غزالي، عن عالمنا اليوم، بعد معاناتها مع السرطان، ونعتها شقيقتها الفنانة سلمى غزالي بكلمات مؤثرة وهي تعلن نبأ وفاتها وفاتها.

بملامحها الهادئة، وابتسامة وضحكة تخللهما البكاء البكاء والدموع، أعلنت شقيقة الفنانة الراحلة، التي وافتها المنية في باريس، خبر وفاتها، في مقطع فيديو، قائلة: «منذ دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر، الله يرحمك برحمته يا ريم».

وأضافت الفنانة: «ما فارقتني الابتسامة لأنه أعرف أنه الله أرحم وأكرم اختار لها الأحسن، ادعولها بالرحمة وبالأشياء الطيبة والحلوة».

وتابعت سلمى غزالي، شقيقة الراحلة: «ربنا رح يعطيها أشياء حلوة وطيبة، الله يصبر والديا ويعطيهم القوة والحمد لله».

زوج الراحلة ينعيها بكلمات مؤثرة

من جانبه، نعى نبيل بن ناصر زوج الفنانة الراحلة، زوجته بكلمات مؤثرة، إذ نشر صورتها بالحجاب، مُعلقًا: «ربي يرحمك يا مرتي العزيزة إن شاء الله من أهل الجنة».

من هي ريم غزالي؟

إحدى متسابقات برنامج المواهب الشهير ستار أكاديمي.

من الجزائر وتعيش بمسقط رأسها وبلدها.

شقيقة الفنانة سلمى الغزالي.

لديها أكثر من مليوني متابع، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أعلنت في نوفمبر 2019، إصابتها بمرض السرطان في الرأس، وخضعت لعملية جراحية بفرنسا.

وشاركت الفنانة الراحلة في العديد من الأعمال الفنية في بلدها الجزائر، واعتبرت خروجها من برنامج «ستار أكاديمي» في نسخته الثالثة مؤامرة، ولم يكن لها علاقة بتصويت الجمهور بحسب ما صرحت سابقا، وقررت وقتها إقامة دعوى قضائية ضد البرنامج لتحصل على حقها.

كما اشتركت مسابقة ملكة جمال «لوكس» في 2004، وهي مسابقة محلية وحققت اللقب نظرا إلى جمالها الذي لفت الأنظار.