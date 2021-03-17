القاهرة - سمر حسين - أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الأم، حيث يحرص الكثير من الأشخاص خلاله على تقديم الهدايا القيمة والمميزة لأمهاتهم، احتفالا بهن، وتقديرا لأدوارهن المختلفة والكبيرة داخل المجتمع ودورهن في حياتهم، ويقدم «هن»، خلال هذا التقرير قائمة بـ هدايا عيد الأم 2021 حسب البرج، وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

هدايا عيد الأم 2021 حسب البرج

ويمكن اختيار هدايا عيد الأم 2021 حسب البرج كالآتي:

الحمل

الورد، «البرفيوم»، أعمال تساعدها على إنجاز مهامها المنزلية.

الثور

الأكل والحلويات، الذهب، منتجات العناية بالبشرة.

الجوزاء

هاتف خلوي «موبايل»، شاشة تليفزيون، «آيباد».

السرطان

ديكورات للمنزل من ستائر وغيرها، هاتف حديث ذو كاميرا متقدمة.

الأسد

هدية من ماركة كبيرة، الذهب.

العذراء

مجموعة من الأعشاب، منتجات للعناية بالبشرة، زهور، حيوانات أليفة.

الميزان

منتجات ومستحضرات تجميلية.

العقرب

تقديم أي منتج جلدي، محفظة أو حقيبة، ويفضل أن تكون الهدية باللون الأحمر أو الأسود.

القوس

عزومة على رحلة أو مطعم لتناول الطعام.

الجدي

ساعة يد أو حائط، هدية ذات قيمة تاريخية.

الدلو

يفضل سؤالها عن الهدية التي تفضلها لأنه من الصعب إرضاؤها.

الحوت

ملابس بحر، منتجات تجميل مصممة من مواد البحر، أحجار الفيروز.

أفكار للاحتفال بعيد الأم 2021

أفكار للاحتفال بعيد الأم في المدارس:

عادةً ما يتحد الطلاب داخل المدرسة للاحتفال بعيد الأم سنويا، وتوجد العديد من الأفكار للاحتفال بعيد الأم في المدارس، كالتالي:

- يمكن إقامة بالتحضير حفل في الفصل من خلال تزيينه بما يناسب عيد الأم، مع الحرص على شراء حلوى للمعلمات، ثم يقوم الطلاب بتقديم تلك الهدايا للمعلمات.

- في عيد الأم يمكن للطلاب كتابة عبارات تذكارية للمعلمات أو اقتباس أبيات شعر مختلفة تعبر عن حب الطلاب للمعلمات، كما يمكن أيضا لأولياء الأمور أن يقوموا بمشاركة أبنائهم في احتفالات عيد الأم في المدرسة.