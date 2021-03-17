في الواقع والدراما.. حكايات دينا الشربيني مع الخيانة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يمكن للأعمال الفنية والدرامية ترجمة المشاعر التي يتعرض لها الأشخاص في حياتهم الشخصية، كالوفاة والحب والطلاق والخيانة، وهو الأمر الذي عاصرته الفنانة دينا الشربيني، في الواقع والدراما، إذ تعرضت للخيانة من قبل خطيبها وإحدى صديقاتها، وهو المشهد الذي استطاعت ترجمته عبر شاشات التلفزيون، خلال مسلسل «زي الشمس»، مع الفنانة ريهام عبدالغفور التي كانت تقوم بدور شقيقتها، والفنان أحمد السعدني، الذي قام بدور خطيبها.

مشهد تفاعل معه الكثيرون وبخاصة الفتيات، استطاعت من خلاله الفنانة دينا الشربيني، استجماع كل قواها ومشاعرها خلاله، ولم يكن يعلم البعض أنها سبق وأن تعرضت للموقف ذاته، من قبل صديقتها وخطيبها، إذ قالت خلال لقائها في برنامج «فحص شامل»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، في عام 2017، «تعرضت للخيانة من خطيبي وصديقتي، في الأول مكنتش مصدقة لحد ما اتأكدت، سمعت في الأول ومصدقتش وبعدين روحت مكان وشوفتهم مع بعض».

روت «دينا» التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها السادس والثلاثين، كيف كان رد فعلها عندما اكتشفت خيانة خطيبها مع صديقتها، «أول ما شوفتهم روحت البيت، معملتش أي حاجة، اتكلمت بعدين، مقدرتش أواجه حتى، اتضايقت منها أكتر منه بكتير، أنا ممكن أتوقع من أي راجل أنه يعمل كده، لكن مكنتش متوقعة أبدا أن صاحبتي اللي عايشة معايا وقريبة مني أوي أنها تعمل كده، ده اللي وجعني، هي وجعتني أكتر منه رغم أنه خطيبي».

الفنانة الشابة لم تنس ما تعرضت له من خيانة وما زالت تتذكر التفاصيل وكأنها حدثت بالأمس، «كنت بحكيلها بعشم جدا، كنت معرفاها بيحب إيه وبيكره إيه، اديتها المفتاح وطريقة الاستخدام هدية، وصديقتي دي رجعت كلمتني بعد سنتين تقريبا، كانت مبرراتها إن كده كده كانت شايفة موضوعي معاه بايظ ومش هتفرق وكأنها فاعل خير، هو فضل خلال السنتين وأكتر يحاول نرجع، كان بيقول غلطة وأنا آسف وبتاع، لكن أنا كنت خلاص نهيت الموضوع، لازم ننهي الموضوع خاصةً لما يكون الموقف بيتكرر وبنعدي كتير».