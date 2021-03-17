نصائح لمساعدة طفلك على الانتظام في مواعيد النوم

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني العديد من الأمهات من جعل الطفل يستجيب لميعاد نوم ليلي ثابت، مما يسبب صعوبة الاستيقاظ في الميعاد المحدد لهم والقيام بأنشطتهم بشكل فعال، ولذلك جلبت لك «هن» بعض النصائح من الموقع الرسمي Raising children

نصائح لجعل الطفل ينام ليلًا بشكل أفضل

ضعي روتين يومي

وجود ميعاد ثابت للنوم يشجع على استجابة الطفل للنوم يوميا في ذات الميعاد، خاصة إذا كان هناك روتين ما قبل النوم، مثل الاستحمام والجلوس في الفراش لقراءة قصة مع محادثة هادئة بينكم، فبالتأكيد هذا سيساعده على النوم، وعلى ربط هذا التسلسل بالنوم يوميا في ميعاد محدد.

الاسترخاء قبل النوم

شجعي طفلك على جعل الفترة التي تسبق ميعاد نومه هادئة وأنشطتها بسيطة وبلا ضجة، كالقراءة او ممارسة هواياته في هدوء.

إذا كان طفلك يستغرق أكثر من 30 دقيقة ليغفو كل يوم، فقد يكون هذا مؤشر أنه يحتاج لوقت استرخاء أطول قبل النوم.

الحفاظ على أوقات النوم والاستيقاظ

وجود مواعيد ثابته له يساعد في الحفاظ على ساعة طفلك البيولوجية في نمط منتظم، مما يجعل أمر النوم والاستيقاظ كلاهما أسهل.

وقت القيلولة المناسب

يتوقف معظم الأطفال عن القيلولة في عمر 3-5 سنوات، فإذا كان طفلك أكبر من 5 سنوات ولا يزال يغفو خلال النهار، فحافظي على ألا تزيد القيلولة عن 20 دقيقة، وألا يغفو بعد الظهيرة؛ لأن القيلولة الطويلة او المتأخرة تصعب على الأطفال النوم ليلا.

تأكدي من شعور الأمان

إذا كان الطفل يشعر بخوف من ذهابه للفراش او تواجده في الظلام، فسيكون من الصعب عليه أن يغفو، ولمعالجة ذلك تأكدي أنه يتجنب الأعمال التلفزيونية او الألعاب المخيفة ويمكنك وضع مصدر إضاءة خافته في غرفته او البقاء بجواره حتى ينام مع تعزيزه بمكافآت صغيرة كلما كان شجاعا.

تحققي من الأضواء

وجود مصدر نور قوي او مصدر للنور الأزرق وهو النور المنبعث من الأجهزة الإلكترونية كأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والهواتف، يقللون من إنتاج الدماغ للميلاتونين، وهو هرمون يساعد على النوم والاسترخاء.

الضوء الطبيعي نهارا

تأكدي من حصول طفلك على أكبر قدر من ضوء الشمس الطبعي خلال النهار، خاصة في فترات الضوء الصحي وهي فترات الصباح وما قبل الظهيرة، فهي تثبط الميلاتونين وهذا يساعد الطفل على شعور اليقظة في وقت النهار وتعزيز شعور النعاس في المساء.

تأثير الكافيين

تأكدي من تجنب طفلك للكافيين المتواجد في مشروبات الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والشوكولاتة والصودا السوداء في المساء خاصة قبل ميعاد نومه بأربع ساعات.

هموم الطفل

تأكدي يوميا أن لا يوجد شيء سلبي يشغل بال الطفل بشكل يمنعه من النوم، يمكنك فعل ذلك عن طريق تثبيت وقت يومي للتحدث معه عن ما يشعر به لتتناقشي مع في حلول لمشاكله.

تجنب الساعة

بعض الأطفال يواجهون مشاكل في النوم بسبب التحقق المستمر للساعة، فيمكنك تشجيعه على تحريكها لمكان آخر بحيث لا يراها وهو في فراشه أو إزالتها من الغرفة تماما.

الأكل المناسب في الوقت المناسب

تأكدي من حصول طفلك على وجبة مسائية مشبعة في وقت معقول، فشعور الجوع أو الشبع الزائد قد يجعل الطفل في حالة من اليقظة أو غير الراحة، مما يصعب عليه النوم.