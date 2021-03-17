«دخلت السجن وعانت من التنمر».. مآسي في حياة دينا الشربيني (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرفها الجمهور للمرة الأولى عام 2006 عندما عملت كمذيعة في برنامج «شبابيك» على قناة دريم، لتسلك بعدها طريق الفن، فالتحقت بورشة تمثيل وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم التلفزيوني، انضمامها لبطلات مسلسل «حكايات بنات»، كان نقلة في مشوارها الفني، ولكن قصة حب الممثلة دينا الشربيني مع الفنان عمرو دياب، كانت نقلة أخرى في حياتها العاطفية، ولا أحد ينسى أغنية «برج الحوت» التي كانت شاهدة على واحدة من أجمل قصص الحب في الوسط الفني في السنوات القليلة الماضية.

ويتزامن اليوم 17 مارس، يوم ميلاد الفنانة دينا الشربيني، ويُقدم هُن لقطات من حياتها خلال السطور التالية.

العديد من المآسي تعرضت لها الفنانة دينا الشربيني في بداية مشوارها الفني، تجربة السجن ومعاناتها من التنمر، مواقف عديدة تركت في نفس الفنانة الشابة أثرا حزينا سنتعرضها في السطور التالية.

حبس عام بسبب تعاطي مخدرات

قبل 8 سنوات، تعرضت الفنانة دينا الشربيني لأزمة كبيرة وأصبحت محور حديث الجميع والرأي العام، بعد القبض عليها في إحدى الشقق التي كانت تتردد عليها لشراء المخدرات، وأمرت النيابة آن ذاك بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

خلال التحقيقات اعترفت «دينا» بتعاطيها مخدّر الهيروين ونفت علاقتها بالكمية الكبيرة من المخدرات التي ضُبطت في الشقة، وجرى الحكم عليها بعام سجن وغرامة 10 آلاف جنيه، لتخرج خلال عام 2014.

منعها من مزاولة مهنة التمثيل بعد الحبس

كانت تعرضت دينا الشربيني لازمة لاحقها بعد تهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة عام، إذ وجدت نفسها تعاني من رفض نقابة المهن التمثيلية لها بالمنع من مزاولة المهنة من جديد.

وكان صرح رئيس النقابة حينها الفنان أشرف عبد الغفور، ووكيل النقابة الفنان سامح الصريطي، أن منع الشربيني من مزاولة المهنة يأتي بموجب المادة السادسة من قانون النقابات الفنية، والذي يقضي بمنع أي شخص من مزاولة المهنة طالما حُكم عليه في قضية جنائية أو مخلة بالشرف والأمانة، إلا في حالة صدور حكم قضائي برد اعتباره.

موقف مع التحرش

وقعت الفنانة دينا الشربيني أيضًا في فخ التحرش، حيث كشفت عن ذلك، خلال استضافتها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامجها «فحص شامل»، عبر فضائية الحياة، حيث قالت إنها تعرضت للتحرش خلال تواجدها في منطقة العجمي، قائلة «جريت وراه وفرجت عليه الشارع كله.. مبسكتش في الحاجات دي».

دينا الشربيني والتنمر

كانت الفنانة دينا الشربيني، واحدة من الفنانات اللاتي وقعن في التنمر، إذ تصدرت محركات البحث المختلفة قبل أعوام بعد مشاركتها في تحدي كيكي الشهير، ولاقت العديد من التعليقات السلبية على صورها.

وكانت قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها تعرضت لهجوم شديد وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خصوصًا بعد مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها أثناء «رقصة كيكي»، خلال برنامجها مع صاحبة السعادة، معلقةً، «بفتح مواقع التواصل الاجتماعي لاقيتهم منزلين صورتي ومكتوب فوقي إلحق.. السلعوة فكت، عمري ما علقت على شكل حد، دي خلقة ربنا».