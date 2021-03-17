عمرو دياب يتجاهل دينا الشربيني في عيد ميلادها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ما يبدو أن العلاقات بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني لم تعد إلى طبيعتها، فبالتزامن مع احتفال الفنانة بعيد ميلادها الـ36، تجاهل الهضبة هذه المناسبة الخاصة بها، التي دائما ما حرص على الاحتفاء بها على الأعوام القليلة الماضية.

ونشر «عمرو دياب»، مجموعة من الصور الخاصة به، خلال إحيائه لإحدى الحفلات، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

بدون هدية عمرو دياب.. دينا الشربيني تحتفل بهدايا عيد ميلادها

ونشرت أول أمس، الفنانة دينا الشربيني، عن مجموعة من الهدايا التي تلقتها قبيل الاحتفال بعيد ميلادها بيومين، على الرغم من إرسال الهضبة عمرو دياب، العديد من زجاجات العطر من مجموعته الجديدة التي تحمل اسمه لبعض العاملين بمسلسلها المنتظر «قصر النيل».

ونشرت «دينا»، عبر خاصية القصص المصورة «استوري» من خلال حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، العديد من الهدايا والورود التي تلقتها من أصدقائها وعلى رأسهم أمينة خليل، كما نشرت صورًا للهدايا، ليست من بينهما هدية الهضبة التي أرسلها لفريق العمل.

عمرو دياب يهدي فريق عمل دينا الشربيني عطره الجديد

وكشفت مسبقا مصادر لـ«هُن»، أن الفنان عمرو دياب كان قد أرسل عطره الجديد إلى عدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الجديد المقرر عرضه في رمضان، وعلى رأسهم مخرج العمل ومدير التصوير، على الرغم من عدم وجود صداقة قوية بينهما: «الهضبة عارفهم كويس، وقابلهم كتير، بس هما مش أصحابه القريبين».

عمرو دياب يلمح لسعادته بعد الانفصال

وخلال إحدى الحفلات الخاصة، ألمح الهضبة عمرو دياب، في وقت سابق، عن سعادته بحياته عقب انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، وقال قبل غناء أغنية «فاكرني يا حب»: «من ساعة ما غنيت إكرمني ياحب المرة دي وأنا مش ملاحق»، في إشارة منه إلى كثرة صوره مع الفتيات والموديل خلال الفترة الأخيرة.