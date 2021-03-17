7 أسباب لرائحة الفم الكريهة.. ونصائح للتخلص منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد يتعرض الكثير للإحراج نتيجة رائحة الفم الكريهة، وهو ما يدفع البعض للإقبال على المنتجات والمستحضرات لعلاج هذه المشكلة، ولكنها قد تحل الأزمة بشكل مؤقت، ولذلك يرصد «هن» أسباب رائحة الفم الكريهة وطريقة الوقاية منها، طبقا لما نشره موقع «parodontax» و«mayoclinic».

أسباب رائحة الفم الكريهة

فبعض أنواع الأطعمة وبعض الامراض قد تعد من العوامل الأساسية في ظهور رائحة الفم الكريهة ومن بينها:

مشاكل الأسنان

عدم تنظيف الأسنان يؤدي إلى تكون بقايا الطعام، التي تعد سببا رئيسيا في الرائحة الكريهة الناتجة عن مرض دواعم السن.

جفاف الفم

ويلاحظ رائحة الفم عند الاستيقاظ نتيجة لجفاف الفم، فعند جفاف الفم تتراكم الخلايا الميتة على اللسان واللثة والجزء الداخلي من الخد، ويساعد اللعاب على تنظيف الفم.

الأمراض

تلوث الرئتين والخراج في الرئتين والسرطانات والفشل الكلوي وأمراض الجيوب الأنفية من الممكن أن ينتج عنها الرائحة الكريهة.

التدخين

التدخين يسبب الإصابة بمرض دواعم السن المرض المسبب للرائحة الكريهة، وذلك قد يرجع لجفاف الفم الناتج عن سوء أنواع التبغ.

الطعام

يعد البصل والثوم والبهارات، من أكثر الأسباب شيوعا في الرائحة الكريهة التي تستمر لأكثر من 72 ساعة بعد تناولها، بالإضافة إلى تراكم بقايا الأطعمة داخل الأسنان.

الحميات الغذائية الصارمة

الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي وحميات غذائية صارمة لإنقاص الوزن كثيرا ما يعانون من الرائحة الكريهة، وذلك بسبب تعفن المواد الكيماوية داخل الجسم وتواجد الحمض الكيتوني.

الأدوية

بعض الادوية تساهم في جفاف الفم مما قد ينتج عنها الرائحة الكريهة.

الوقاية من رائحة الفم الكريهة

من أجل التخلص من رائحة الفم الكريهة، يوصى باتباع الخطوات التالية:

_استعمال فرشة أسنان جيدة وغير مهترئة لتنظيف الأسنان والتخلص من الروائح الكريهة.

_مضغ البقدونس الطازج أو مضغ ورقات النعناع يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

_الاكثار من شرب الماء يساعد على تفادي جفاف الفم.

_تنظيف اللثة وفرك اللسان من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها للتخلص من الرائحة الكريهة.

_غسل الأسنان بعد تناول الطعام وقبل الذهاب للنوم وعند الاستيقاظ، يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة.

_الخضوع لفحص طبيب الاسنان بشكل دوري ثابت لمعرفة احدث الطرق المتبعة للتخلص من رائحة الفم الكريهة