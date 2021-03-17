سر لافتة عبير صبري في عيد ميلادها.. «المادة الخام للستات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب ساعات من احتفالها بعيد ميلادها، تصدرت الفنانة عبير صبري، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالتها الجذابة وصورة كبيرة لها مدون عليها «المادة الخام للستات».

رواد السوشيال ميديا تداولوا صور عيد الميلاد، خاصة تلك الصورة التي أرفقت بها شعارها الخاص «المادة الخام للستات»، ما بين الإعجاب والسخرية، لعدم وضوح معناه.

«المادة الخام للستات».. سر لافتة عبير صبري في عيد ميلادها

تلك الكلمات لم تخترها عبير صبري عشوائيا، ولكن خلفيتها تعود إلى شهر مايو الماضي، تحديدًا خلال عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل «خيانة عهد» في مشهد جمع بين الفنانة عبير صبري، وخالد سرحان الذي قام بدور زوجها حيناها، بعدما وجه لها سؤالًا مستنكرًا: «انتي فاكرة نفسك ست»، لترد عليه قائلة: «ده أنا المادرة الخام للستات».

زوجها يطلق عليها اللقب

وفي مقابلة إعلامية سابقة أجرتها الفنانة عن دورها في المسلسل، تحدث زوجها الدكتور أيمن البياع عنها، وعن فنها وأدوارها، قائلًا: «حقيقي هي المادة الخام للستات».

عيد ميلاد عبير صبري

واحتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الـ49، في أحد أماكن السهر برفقة زوجها أيمن البياع، والفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي والفنانة هالة صدقي، وعدد من الأصدقاء المقربين.

وظهرت الفنانة بإطلالة أنيقة وجذابة أبهرت الحضور، خلال حفل عيد الميلاد، حيث ارتدت فستان قصير أنيق بنقوش الورد متداخلة الألوان، دون أكمام، ونسقت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات والمجوهرات، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفها، فضلًا عن عدم التكلف في وضع مساحيق التجميل.

وتشارك الفنانة عبير صبرى، خلال الموسم الرمضاني المقبل، في مسلسل موسى، من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين.

والعمل المنتظر من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.