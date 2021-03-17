الامارات | جزائرية تخطف قلب حفيد نابليون بونابرت

شكرا لقرائتكم خبر عن جزائرية تخطف قلب حفيد نابليون بونابرت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزوجت الجزائرية، ياسمين بريكي، من الأمير الفرنسي، يواكيم تشارلز نابليون، المنحدر من سلالة نابليون بونابارت. واحتفل الزوجان بزفافهما في قاعة بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور الدائرة المقربة وعدد قليل من الحضور، بسبب تداعيات وإجراءات فيروس كورونا، في حين حضر العديد من الشخصيات مثل الدوق الأكبر لروسيا، بحسب صحيفة " الشروق" و" روسيا اليوم".

تعود أصول ياسمين لورين بريكي إلى ولاية عنابة الجزائرية، وحصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية في عام 2004، ومن ثم انتقلت إلى فرنسا وواصلت دراستها في العلاقات الدولية، ثم في الاقتصاد، في جامعة السوربون المرموقة.

ويبلغ الأمير يواكيم من العمر 47 عاما، من أبوين ينحدران من نسل يواكيم الأول، أمير الإمبراطورية وملك نابولي، وكارولين بونابرت ملكة نابولي وأخت الإمبراطور نابليون الأول، وبعد التحاقه بالجيش الفرنسي كمظلي في كوسوفو، عاش يواكيم في الهند لمدة سبع سنوات، حيث عمل على نشر تقنيات فرنسية، كما أنه منخرط في جميع الجمعيات التاريخية النابليونية.

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