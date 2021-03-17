من تورم الشفاه إلى الرؤية المشوشة.. أغرب 5 آثار جانبية حتى الآن للقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الآن، نحن على علم بقائم محتملة من الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا، يمكن أن تكون الحمى، والقشعريرة، وآلام العضلات، والألم في موقع الحقن والشعور بالضيق من الآثار الشائعة، والآثار التي يجب أن تكون مستعدًا لها.

ومع ذلك، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتلقون لقاحات تجريبية، تستمر قائمة الأعراض في الارتفاع، على سبيل المثال ، يتم الآن جذب الانتباه إلى بعض الآثار الجانبية "الغريبة" وغير العادية التي يمكن تسجيلها باستخدام اللقاح، وفقا لموقع timesofindia.

وبات من المهم أن تكون على دراية في هذه المرحلة بالأعراض الأحدث والأقل شيوعًا التي يمكن أن تحدث، نناقش بعضها هنا:

تورم الشفاه

في تحول غير معتاد للأحداث، أصيب بعض الأشخاص الذين تم تلقيحهم بجرعات موديرنا بنوع من تورم الشفاه والبثور.

في حين أن هناك بعض النظريات التي تشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم حشوات للشفاه قد يصابون باستجابة حساسية (تورم)، فإن هذا بالفعل تطور نادر تم تصنيفه على أنه رد فعل نادر وغير عادي.

يقول الأشخاص المصابون برد الفعل إنه يمكن أن يشعروا وكأنه نفطة مؤلمة وغير مريحة ويصاحبها أيضًا جفاف في الفم، في حين أن تورم الشفاه في حد ذاته هو رد فعل غير ضار، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا شكل من أشكال رد الفعل المتأخر للتلقيح.

ذراع كوفيد

من الآثار الجانبية الجديدة التي تم اكتشافها مؤخرًا "ذراع كوفيد"، وهو أحد الآثار الجانبية التي يمكن أن تترك الملقحين بآفة حمراء غريبة في موقع الحقن ويعانون من تصلب وألم لفترات طويلة.

من الناحية الطبية، يمكن الإشارة إليه على أنه فرط الحساسية الجلدية المتأخرة، وهو ما يعني في الأساس رد فعل متأخر على الجلد.

أفاد بعض الأشخاص الذين عانوا من ذراع كوفيد أيضًا أن الآفة مؤلمة عند لمسها، كما يعانون من الحكة، ما يجعل هذا التأثير الجانبي مختلفًا قليلاً عن الآخرين هو أنه يمكن أن يظهر بعد أيام، أحيانًا بعد 7-9 أيام من الحصول على الجرعة، مما يجعله مختلفًا عن جميع الآثار الجانبية الأخرى، الاخبار الجيدة؟ إنه قصير، وربما رد فعل غير ضار.

تضخم الغدد الليمفاوية

فيما يمكن وصفه بأنه أغرب رد فعل للقاحات كورونا، يمكن أن يتسبب اللقاح في آثار جانبية معينة يمكن اعتبارها خاطئة للعقد الليمفاوية المتضخمة بسرطان الثدي، ويرى الأطباء الآن أن عددًا من الأشخاص المحصنين يظهرون بمثل هذا التفاعل، يقول الخبراء أن رد الفعل يمكن أن يحدث في نفس الذراع حيث تحصل على الجرعة.

على الرغم من أن الآثار الجانبية ليست ضارة بشكل مباشر (أو تكون سرطانية)، يشعر الخبراء أن الآثار الجانبية يمكن أن تثير قلق المرضى، لأنها تشبه أعراض السرطان التقليدية، وبالتالي، يجب زيادة الوعي في الوقت الحالي.

جلطات الدم

تم تعليق لقاح Oxford-Astrazeneca مؤقتًا للاستخدام في بلدان معينة، بعد أن أصيب بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية بجلطات دموية مخيفة وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

في حين أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الأعراض ناجمة عن اللقاح مباشرة، يعتقد الأطباء الآن أن هذا نادر الحدوث لتوخي الحذر بشأن - يمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص حالة موجودة مسبقًا (رد فعل مناعي ذاتي محتمل) يمكن أن تجعل الجسم يدمر الصفائح الدموية ويسبب تجلط.

في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب تخثر الدم أيضًا في ظهور بثور مؤلمة وطفح جلدي وكدمات.

رؤية مشوشة

من الآثار الجانبية الغريبة الأخرى ذلك الذي أضعف رؤية بعض الناس في الوقت الحالي.

وفقًا لبعض دراسات الحالة، قد يتسبب التلقيح في إصابة بعض الأشخاص بضبابية أو عدم وضوح الرؤية لبضعة أيام، في الولايات المتحدة، أصيب عامل رعاية صحية أيضًا بانتفاخ في العين بعد الحصول على جرعة.

على الرغم من كونها غير عادية ومثيرة للقلق بعض الشيء، يعتقد الخبراء أن مشكلة الرؤية يمكن أن تكون شائعة أيضًا مع لقاحات أخرى، مثل لقاح الإنفلونزا، وبالتالي، لا ينبغي أن تكون سببًا كبيرًا للشك في فعالية أو سلامة لقاحات كوفيد في الوقت الحالي.