صعب اكتشافها.. تعرف على السلالة الجديدة لـ كورونا في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني، مضيفة أن التحاليل الأولية لم توضح أن هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.

وكشفت الوزارة أن السلالة الجديدة اكتُشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وتجري السلطات الفرنسية تحقيقا في منطقة بروتاني، بعد أن تم تحديد 8 حالات على أنها تحمل السلالة الجديد، من بين 79 حالة في مدينة لانيون في المنطقة.

ويستعرض الخليج 365 كل ما تم التوصل إليه حتى الآن بشأن السلالة الفرنسية الجديدة لفيروس كورونا.

من الصعب اكتشافها

حذرت السلطات الفرنسية، من أن اكتشاف السلالة الجديدة عبر فحص "البي سي آر" أكثر صعوبة من بقية السلالات، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك بعدما ظهر أن عددا من الأشخاص في المنطقة التي ظهرت فيها السلالة، كانوا يعانون من أعراض كورونا، لكن نتائج الفحوص كانت سلبية كلها.

هل هي أكثر خطورة؟

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، أنه على الرغم صعوبة اكتشاف هذه السلالة، إلا أن التحليلات الأولية لهذا النوع الجديد لا تشير إلى زيادة الخطورة أو زيادة قابلية الانتقال، وفقا لـ"سكاي نيوز".

هل تؤثر على اللقاحات؟

من المقرر أن تجرى التجارب أيضًا لتحديد كيفية تفاعل هذه السلالة مع التطعيم والأجسام المضادة التي تم تطويرها في أجسام من سبق لهم الاصابة بالعدوى.

تحرك الصحة العالمية

من جانبها وضعت منظمة الصحة العالمية هذه السلالة في فئة "سلالة قيد التحقيق"، لأن اختبارات كورونا التقليدية لم تتمكن من رصدها.

الفارق بين هذه السلالة والسلالات الأخرى

تضم فئة "سلالة قيد التحقيق"، عددا كبيرا من السلالات التي تحدث نتيجة طفرات طبيعية، وتشكل قلة قليلة منها مشاكل صحية عامة.

وتختلف هذه عن فئة "السلالة المثيرة للقلق"، التي تشمل سلالات البرازيل وبريطانيا وجنوب إفريقيا الأكثر خطورة.