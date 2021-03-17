هل من الآمن تناول بيضة تحتوي على بقع دم حمراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البيض من الأطعمة الغنية بالبروتينات التي تمد الجسم بالطاقة، والتي يفضل الكثيرين تناوله خاصة في وجبة الإفطار، فضلا عن إضافته في العديد من الأكلات، ولكن في بعض الأحيان يوجد في صفار البيض نقط حمراء، ما قد يزعج ربات البيوت.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، هل من الآمن تناول هذا البيض؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما جاء في موقعي "healthline" و"ichicken".

ما هي بقعة الدم.. وما أسبابها؟

هي بقعة حمراء أو بنية بحجم رأس الدبوس توجد على صفار بيضة، وتحدث بسبب تمزق وانفجار الأوعية الدموية الصغيرة أثناء تكوين البويضة، وبالتالي اخترق الدم للقنوات الدموية داخل البيضة واستقرارها وتراكمها في الصفار.

وبقعة الدم لا تشير إلى تخصيب البويضة، فإنها مجرد بقعة صغيرة من الدم تشير إلى بيضة طازجة جدًا.

ويمكن أن يؤدي سوء التغذية للدواجن وتعرضها للإجهاد المستمر، ونقص فيتاميني "أ" و"د"، إلى زيادة فرص وجود نقط حمراء في صفار البيض.

بالإضافة إلى ذلك، تميل الدواجن الأكبر سنًا في نهاية دورة وضع البيض إلى وضع المزيد من البيض الذي يحتوي على بقع الدم، وهو أمر شائع.

كيف يكتشف مزارعو الدواجن هذه البقع؟

يبذل المزارعون قصارى جهدهم لضمان عدم بيع البيض الذي يحتوي على بقع دموية للمستهلكين، لذا يمر البيض بعملية تسمى "الشموع" وهي طريقة تستخدم مصدر ضوء ساطع لاكتشاف العيوب داخل البيضة.

وأثناء هذه العملية، يتم التخلص من البيضة إذا تم اكتشاف عيوب، ومع ذلك فإن بعض بقع الدم التي توجد في الصفار تنزلق من خلال عملية التشميع دون أن يلاحظها أحد.

بالإضافة إلى، يصعب اكتشاف بقع الدم في البيض البني باستخدام عملية الشموع، لأن القشرة لونها أغمق، ونتيجة لذلك من المحتمل أن يمر البيض البني مع بقع الدم خلال عملية التشميع دون أن يتم اكتشافها.

هل من الممكن تناول البيض التي بداخلها نقاط من الدم؟

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ومجلس سلامة البيض، فإن البيض الذي يحتوي على بقعة دم آمن تمامًا للاستهلاك، ولا يشكل أي ضرار على صحة الإنسان طالما يتم طهيه بشكل صحيح، وفي حالة إذا كنت منزعجًا من هذه البقعة، فما عليك سوى إزالتها باستخدام طرف السكين.