كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 مارس 2021 03:42 مساءً - تُعد الساعات الفاخرة من أهم قطع الإكسسوارات التي لا يُمكن الاستغناء عنها أثناء تنسيق الإطلالات اليومية، سواء أكانت الإطلالات الكاجوال النهارية أو الإطلالات الرسمية، أو إطلالات السهرات؛ إذ تُكمل الساعة النسائية أية إطلالة وتمنحها جاذبية وفخامة.. وتتقن الكثير من الفاشينيستا العربيات تنسيق الساعات النسائية؛ حيث يخترن دائماً اعتماد موديلات ساعات فخمة وجذابة من أشهر الماركات العالمية.

ندى باعشن بساعة من ديور Dior- الصورة من انستغرام

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» أجمل موديلات ساعات نسائية بأسلوب الفاشينيستا العربيات كي تختاري مثلها لإطلالاتك في يوم الام.

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أجمل موديلات ساعات نسائية بأسلوب الفاشينيستا العربيات لإطلالات يوم الام

لما العقيل، بساعة من بولغاري Bvlgari

لما العقيل، بساعة من بولغاري Bvlgari- الصورة من انستغرام

في إطلالة أنثوية ناعمة، تناسب الشخصية الرومانسية الحالمة، نسقت الفاشينيستا لما العقيل، ساعة Serpenti Tubagos أنيقة من ماركة بولغاري Bvlgari.

وجاءت الساعة بتصميم لولبي أنيقة؛ حيث صُممت من سوار من الفولاذ المقاوم للصدأ، أما تاج الساعة فجاء مرصعاً بأحجار ألماس بريانت، فيما صُمم الميناء من الأوبالين الفضي.

ونَسقت لما العقيل هذه الساعة الفخمة، مع إطلالة بيضاء ناعمة؛ حيث اعتمدت توب بأكمام طويلة مع بنطلون بنفس اللون؛ إضافة إلى أقراط صغيرة من الألماس، وسوار ذهبي رفيع.

دانا حوراني، بساعة من كارتييه Cartier

دانا حوراني، بساعة من كارتييه Cartier- الصورة من انستغرام

في إطلالة كاجوال نهارية، نسقت الفاشينيستا دانا حوراني، ساعة أنيقة من كارتييه Cartier Tank، باللون البني الداكن.

وجاء تصميم الساعة من علبة مُصممة من علبة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، وتاج مُصممٍ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا مرصع بكابوشون من الياقوت، أما السوار فتم تصميمه من جلد التمساح البني، مع إبزيم أرديلون من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، أما علامات الساعة ذات الأرقام الرومانية؛ فجاءت بتصميم ذي حبيبات فضية أنيق.

وتتميز هذه الساعة بأنها مقاومة للماء حتى 99 قدماً (30 متراً)؛ لذا فهي تقاوم المطر ورذاذ الماء، لكن لا تتحمل الاستحمام أو الغمر في الماء.

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كارن وازن، بساعة من بريتلينغ Breitling

كارن وازن، بساعة من بريتلينغ Breitling- الصورة من انستغرام

في إطلالة فخمة وجذابة، نسقت الفاشينيستا كارن وازن، ساعة أنيقة من ماركة بريتلينغ

Breitling، باللون الفضي المُرصع بالذهب الأصفر، ذات ميناء أبيض وتاج أنيق مُصممٍ من الذهب الأصفر، أما السوار فجاء بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ مُرصعٍ بالذهب الأصفر.

ونسقت كارن وازن مع هذه الساعة الفخمة، توب أنيقاً باللون البيج، مُطرزاً بالخرز اللامع على شكل سلاسل مُطرزة بنجوم ودوائر لامعة، مع تنورة باللون الأزرق الفاتح، وتسريحة شعر ريترو ذات غُرة جانبية؛ مما منحها إطلالة أكثر فخامة.

نجود الرميحي، بساعة من شوميه Chaumet

نجود الرميحي، بساعة من شوميه Chaumet- الصورة من انستغرام

اعتمدت مدونة الموضة نجود الرميحي، ساعة فخمة وأنيقة من ماركة شوميه Chaumet، وهي ساعة مُصممة من علبة من الذهب الأصفر، ذات تاج أنيق بتصميم فخم من الذهب الأصفر، أما السوار فصُمم من الجلد الأسود، بتصميم رفيع وأنيق، ومُرصعٍ من أحد الجوانب أسفل التاج مباشرة، بقطع صغيرة من الألماس الأبيض.

ونسقت نجود الرميحي مع هذه الساعة الأنيقة، خاتماً فخماً من الألماس الأبيض واللؤلؤ، منح إطلالتها مظهراً ناعماً وجذاباً.

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